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Сергей Семак: Дзюба не приехал в Минск, потому что он пропустил часть предсезонки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" объяснил, почему нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не приехал в столицу Белоруссии.

- Почему в Минск не приехал Дзюба?

- Причина в том, что он пропустил большую часть предсезонной подготовки. Мы решили каких-то игроков догрузить, чтобы набрали оптимальные кондиции. Артем сыграл достаточно много матчей, старается показывать максимум.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Дзюба Зенит
Вчера, 22:22
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