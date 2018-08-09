Сергей Томаров: у "Уфы" шансы на проход дальше немного выше, чем у "Прогреса"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал победу над "Прогресом" (2:1) в 3-м раунде Лиги Европы.- Если будет игрок, которого мы сможем взять на любую позицию, и он будем сильнее нынешних игроков, мы его возьмем. К сожалению, таких сейчас не так много. Тех, кого хотим взять, не можем взять, а те, кого можем, они слабее. Если ситуация поменяется, то новые игроки будут однозначно сильнее тех, которые у нас есть.- У него небольшое повреждение. Утром думали, что может быть сыграет с первых минут, но решили его поберечь. Дали ему передышку. До этого он четыре игры сыграл без замен. Со здоровьем проблем у него нет.Замена Ванека? Это была плановая замена, он давно не играл в стартовом составе. Мы с ним до игры поговорили, он сказал, что нормально себя чувствует, но во втором тайме ему было тяжело. Засеев был готов вступить в игру. Не скажу, что мы больше стали играть в обороне именно в связи с этой заменой.- Шансы немного выше, чем у "Прогреса". "Уфа" может организованно обороняться и грамотно играть на контратаках. Из-за этого у нас есть шансы.