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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Рапопорт: пребываю в шоковом состоянии
Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт предположил, что команда проиграла минскому "Динамо" (0:4) в квалификации Лиги Европы из-за недооценки соперника.
- Пребываю в шоковом состоянии, перед матчем даже мыслей не было, что у "Зенита" могут возникнуть проблемы, - сказал Рапопорт. - Трудно сказать, в чем причина такого провала, но точно можно сказать, что у "Зенита" нет двух равных составов, и очень может быть, что имела место недооценка соперника.
Семак был вынужден проводить ротацию, без этого нельзя играть в нескольких турнирах, он оставил несколько основных игроков, но оказалось, что этого мало. Он недавно говорил, что команде нужно усиление, теперь мы на практике увидели, что игроки, приобретенные в прошлом году, не могут обыграть "Динамо Минск". Конечно, у "Зенита" есть большая группа травмированных, но игроки, которые пришли в прошлом году, не показывают уровня, который необходим для Лиги чемпионов, куда стремится "Зенит". Поражение требует серьезного разбора, Семак должен все осмыслить, возможно, ему понадобится время. Возможно, даже не один день.
- Лодыгин в старте - это тоже ротация?
- В прошлом году, когда травмировался Лунев, Лодыгин стал достойной заменой, но сейчас ему не хватает игровой практики. Да и настроиться ему было тяжело, ведь он проиграл конкуренцию Луневу, который сыграл два матча в чемпионате на ноль.
- Как считаете, шансы остались?
- Если проиграли 0:4 в Минске, что мешает выиграть 4:0 дома? Но стоит отметить, что даже в чемпионате России голы давались команде с трудом, это вызывает тревогу. Но, несмотря ни на что, бороться надо до конца. Я верю, что шансы пройти дальше есть, но это большой удар для всего Питера.
"Спорт-Экспресс"
- Пребываю в шоковом состоянии, перед матчем даже мыслей не было, что у "Зенита" могут возникнуть проблемы, - сказал Рапопорт. - Трудно сказать, в чем причина такого провала, но точно можно сказать, что у "Зенита" нет двух равных составов, и очень может быть, что имела место недооценка соперника.
Семак был вынужден проводить ротацию, без этого нельзя играть в нескольких турнирах, он оставил несколько основных игроков, но оказалось, что этого мало. Он недавно говорил, что команде нужно усиление, теперь мы на практике увидели, что игроки, приобретенные в прошлом году, не могут обыграть "Динамо Минск". Конечно, у "Зенита" есть большая группа травмированных, но игроки, которые пришли в прошлом году, не показывают уровня, который необходим для Лиги чемпионов, куда стремится "Зенит". Поражение требует серьезного разбора, Семак должен все осмыслить, возможно, ему понадобится время. Возможно, даже не один день.
- Лодыгин в старте - это тоже ротация?
- В прошлом году, когда травмировался Лунев, Лодыгин стал достойной заменой, но сейчас ему не хватает игровой практики. Да и настроиться ему было тяжело, ведь он проиграл конкуренцию Луневу, который сыграл два матча в чемпионате на ноль.
- Как считаете, шансы остались?
- Если проиграли 0:4 в Минске, что мешает выиграть 4:0 дома? Но стоит отметить, что даже в чемпионате России голы давались команде с трудом, это вызывает тревогу. Но, несмотря ни на что, бороться надо до конца. Я верю, что шансы пройти дальше есть, но это большой удар для всего Питера.
"Спорт-Экспресс"
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