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Шамиль Газизов: ожидаю много голов в сегодняшнем матче в Люксембурге

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с люксембуржским "Прогресом".

"Команда полностью готова и физически и ментально. Конечно, график тяжелый, но мы привыкаем, "Уфа" становится более опытной командой.

Мы готовы на все сто процентов, и ребята работают перед матчем в полном режиме. Мы будем играть на победу. Я думаю, что голов в игре будет много", — передает слова Газизова Sport24
Сегодня, 14:16
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Ростов»
Если на ничью сыграете уже будет хорошо. Но заявление смелое и хотелось, чтобы оно осуществилось.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:27) #
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  •  (1)

Да, а смысл... Может быть сразу "на выбывание" ?
Все-равно в Плей-офф "Уфе" придется играть с знаменитым европейским клубом "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), где шансы у уфимцев будут нулевыми...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (1)

даешь напор и реализацию
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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