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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" вдесятером сокрушил минское "Динамо", забив 8 голов. Дзюба оформил хет-трик
"Зенит" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы добился победы над минским "Динамо", что позволило питерцам пройти в раунд плей-офф. Сине-бело-голубые встретятся с норвежским "Мольде".
Лига Европы
Матч 1 - 0:4
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия)
"Зенит" – "Динамо" Мн 8:1
Голы: Паредес, 22, Нобоа, 66, Дзюба, 75, Дзюба, 78, Дриусси, 108, Дзюба, 116 (пен), Мак, 120+2 (пен), 120+3 - Яхая, 99.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 59), Мевля, Паредес, Нобоа (Смольников, 103), Ерохин (Мак, 102), Эрнани (Дриусси, 61), Кузяев, Дзюба.
"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.
Предупреждения: Нобоа, 11, Бегунов, 22, Швецов, 45+2, Паредес, 64.
Удаления: Паредес, 72, Швецов, 102+1.
Лига Европы
Матч 1 - 0:4
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия)
"Зенит" – "Динамо" Мн 8:1
Голы: Паредес, 22, Нобоа, 66, Дзюба, 75, Дзюба, 78, Дриусси, 108, Дзюба, 116 (пен), Мак, 120+2 (пен), 120+3 - Яхая, 99.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 59), Мевля, Паредес, Нобоа (Смольников, 103), Ерохин (Мак, 102), Эрнани (Дриусси, 61), Кузяев, Дзюба.
"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.
Предупреждения: Нобоа, 11, Бегунов, 22, Швецов, 45+2, Паредес, 64.
Удаления: Паредес, 72, Швецов, 102+1.
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