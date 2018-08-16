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"Зенит" вдесятером сокрушил минское "Динамо", забив 8 голов. Дзюба оформил хет-трик

"Зенит" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы добился победы над минским "Динамо", что позволило питерцам пройти в раунд плей-офф. Сине-бело-голубые встретятся с норвежским "Мольде".

Лига Европы

Матч 1 - 0:4

Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия)

"Зенит" – "Динамо" Мн 8:1

Голы: Паредес, 22, Нобоа, 66, Дзюба, 75, Дзюба, 78, Дриусси, 108, Дзюба, 116 (пен), Мак, 120+2 (пен), 120+3 - Яхая, 99.

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 59), Мевля, Паредес, Нобоа (Смольников, 103), Ерохин (Мак, 102), Эрнани (Дриусси, 61), Кузяев, Дзюба.

"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.

Предупреждения: Нобоа, 11, Бегунов, 22, Швецов, 45+2, Паредес, 64.
Удаления: Паредес, 72, Швецов, 102+1.
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 22:35
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№165 Написал: nedva Russia (Сегодня, 23:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CHUCK NORRISS
Болельщики Спартака,в большинстве своём,болели сегодня за нас!!! Чудо!!!

Это не чудо, а настоящая болельщицкая солидарность. Когда играют в Европе, то все клубы- наши вне зависимости от клубных пристрастий.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№164 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 23:32) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CHUCK NORRISS
Сегодня два раза удивился. Первый раз ,когда после 0:4 прошли дальше.
Но второе удивление ещё круче!!!
Болельщики Спартака,в большинстве своём,болели сегодня за нас!!! Чудо!!!

В еврокубках кто будет против Российских команд болеть? Только совершенно дебилы...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№163 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
молодцы, питерские.

Мы знаем... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№162 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы, питерские.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№161 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 23:29) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Чёрный четверг от Рус.Футбола laughing Зенит heart_eyes heart_eyes
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№160 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ksandos 2
Зенит - браво! Что ж он нас, зрителей, стесняется так? Хотелось бы такое и вживую увидеть.

Ну, ты махнул, вживую, они даже нормальной трансляции не удосужились организовать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№159 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:27) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит - браво! Что ж он нас, зрителей, стесняется так? Хотелось бы такое и вживую увидеть.
Регистрация: 19.03.2017 [жалоба]
№158 Написал: degdim Казахстан, г.Астана (Сегодня, 23:25) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
БРАВО, ЗЕНИТ! Вот это - мужики, вот это - настрой! Нам бы его во вторник...


--------------------
В наших жилах - кровь Спартака. А у вас?
Регистрация: 16.01.2011 [жалоба]
№157 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:25) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: украб
уря команда с бюджетом всей страны таки отскочила от любителей играющих за картоху

Какие же это любители, если там даже негры были? P.S. Так а чего, правило гостевого гола отменено?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№156 Написал: nedva Russia (Сегодня, 23:22) #
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Зенит!
Обосраться в первом матче, утереться, упереться и переломить себя и соперника -это дорогого стоит. Семак- молодец, Дзюба- настоящий вожак! Завидую белой завистью.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№155 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 23:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: украб
уря команда с бюджетом всей страны таки отскочила от любителей играющих за картоху

Ты свои деньги троль считай smile


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№154 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:14) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Смс была на 6-1, рабочий счёт. 8-1 конечно перебор, большое палево

Да судейка подвёл, два пеналя не дал, видать не в курсе был, уложились бы в основное. Поэтому и пришлось дополнительное играть..., а там этот Мак, решил что-то доказывать, отсюда и перебор, накуй его Семак выпускал. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№153 Написал: украб (Сегодня, 23:13) #
  • -11
  •  (13)

уря команда с бюджетом всей страны таки отскочила от любителей играющих за картоху
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№152 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 23:13) #
  • +5
  •  (5)
online

Зенит с победой, молодцы!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№151 Написал: holod хамина (Сегодня, 23:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
с победой ЗЕНИТ!!! молодцы...все выложились по полной..паредеса в топку!!
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№150 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:09) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит с победой! МОЛОДЦЫ!!! Никак не ожидал такой фиерии !!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№149 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 23:08) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит! Спасибо!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№148 Написал: Болела г.Москва (Сегодня, 23:08) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит удивил. С заслуженной победой!


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
№147 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:08) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
С победой, Питер! Молодцы!!!
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№146 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Факел»
Х..й поймешь что и думать.Никаких вроде бы перспектив.Долбе..ы конченые.И нате, 8-1.Тока считал,что телек цыганам отдать на вырезано-->вырезано.Че там смотреть то.Теперь не отдам.Трепещется жизнь то.Посмотреть бы надо за дальнейшим действом.
Регистрация: 17.03.2010 [жалоба]
№145 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:06) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
CHUCK NORRISS,
Когда заслужили, то как можно за такую игру и настрой парней не болеть и не переживать???!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№144 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 23:03) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Мы ЗЕНИТ и нам это НРАВИТСЯ!!!
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№143 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Минске пропустили первый прямой удар в голову, сегодня второй -хук туда-же когда счет стал 4:1...третий удар -это судейки и отсутствие болельщиков...выстояли, красавцы! Дриусси попал в створ ворот, с Заболотным чуда не свершилось...за Волю к Победе --- Уважение!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№142 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:03) #
  • -9
  •  (17)

Смс была на 6-1, рабочий счёт. 8-1 конечно перебор, большое палево. Теперь придётся ублажать и Батьку. Он такой счёт точно не пропустит просто так.

А так конечно поздравляем
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№141 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 23:02) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
КАМАЗ
Включал трансляцию в середине второго тайма с тяжелым сердцем, зная, что всего 1:0. Тут еще Паредес этот...

Отлегло-то как! Пойду налью!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№140 Написал: Zeelandets Nederland (Сегодня, 23:02) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!
Регистрация: 19.04.2012 [жалоба]
№139 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 23:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey

так они после этой игры пойдут на завод работать

За фашистом не заржавеет,кто видел сегодня задроченных бульбашей тот поймет, всех их пошлют ловить колорадских жуков в колхоз имени Лукашенко.


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№138 Написал: wasp35 (Сегодня, 23:00) #
  • -20
  •  (22)
Болеет за:
«Интер»
Обыграли какой то колхоз , а радости целые штаны .


--------------------
Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№137 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Mitrich, с победой!


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
№136 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 22:59) #
  • +15
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня два раза удивился. Первый раз ,когда после 0:4 прошли дальше.
Но второе удивление ещё круче!!!
Болельщики Спартака,в большинстве своём,болели сегодня за нас!!! Чудо!!!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
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