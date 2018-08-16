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АААААААА! "Зенит" круче "Барселоны"!

Задача по уходу с 0:4 была почти невыполнимой, но ход матча с минским "Динамо" умудрялся её ещё и осложнять. "Зенит" дважды оказывался перед необходимостью забивать 2 мяча на пустом стадионе в меньшинстве и оба раза справился!



Первый тайм не внушил оптимизма: несмотря на острую и нацеленную игру, Эрнани и компания губили моменты, "Зенит" забил лишь 1 гол благодаря Леандро Паредесу и вратарю гостей Горбунову. Для выполнения задачи это было маловато.

Однако во втором тайме надежду вернул шикарным исполнением штрафного Кристиан Нобоа, который вскоре после этого вынужден был работать за двоих в центре поля, пока не покинул поле из-за травмы. Паредес после очередного спорного решения судьи психанул и подвёл команду в стиле Луиса Адриано.



Но "Зенит" сумел заиграть просто без центра поля. В помощь Дзюбе и Ерохину со скамейки был отряжён Антон Заболотный. И даже сделал голевую скидку на Артёма! Будь судья адекватнее - заработал бы и пенальти.



Ну а главным героем уже по обыкновению стал Артём Дзюба. Его дубль перевёл игру в дополнительное время.



И даже несмотря на то, что обессиленные игроки "Зенита" пропустили и снова были вынуждены забивать дважды, Артёма было не остановить. Он сделал гол для Дриусси, он забил пенальти, заработанный Маком. А следом они со словаком поменялись ролями - о том, чтобы отыграться снова, "Зенит" минчанам даже не дал подумать.



Это было незабываемо!



Фото: твиттер "Зенита", Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Теги: Зенит Динамо Минск Дзюба Мак Нобоа
Сегодня, 23:03
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(2)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 23:22) #
  • +1
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Болеет за:
«Краснодар»
Согласен, первый тайм не внушал оптимизма...Но второй тайм и еще в меньшинстве..Это было нечто..Браво,Зенит!
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:19) #
  • +1
  •  (1)
online

Такие праздники не часто на нашей улице. Спасибо, ребята и Богданыч!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 23:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!Уверен был что выиграют, но 8-1?!.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 23:10) #
  • +5
  •  (5)
online

Это было то что нужно. Зачет и поклон


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
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