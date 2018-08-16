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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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АААААААА! "Зенит" круче "Барселоны"!
Задача по уходу с 0:4 была почти невыполнимой, но ход матча с минским "Динамо" умудрялся её ещё и осложнять. "Зенит" дважды оказывался перед необходимостью забивать 2 мяча на пустом стадионе в меньшинстве и оба раза справился!
Первый тайм не внушил оптимизма: несмотря на острую и нацеленную игру, Эрнани и компания губили моменты, "Зенит" забил лишь 1 гол благодаря Леандро Паредесу и вратарю гостей Горбунову. Для выполнения задачи это было маловато.
Однако во втором тайме надежду вернул шикарным исполнением штрафного Кристиан Нобоа, который вскоре после этого вынужден был работать за двоих в центре поля, пока не покинул поле из-за травмы. Паредес после очередного спорного решения судьи психанул и подвёл команду в стиле Луиса Адриано.
Но "Зенит" сумел заиграть просто без центра поля. В помощь Дзюбе и Ерохину со скамейки был отряжён Антон Заболотный. И даже сделал голевую скидку на Артёма! Будь судья адекватнее - заработал бы и пенальти.
Ну а главным героем уже по обыкновению стал Артём Дзюба. Его дубль перевёл игру в дополнительное время.
И даже несмотря на то, что обессиленные игроки "Зенита" пропустили и снова были вынуждены забивать дважды, Артёма было не остановить. Он сделал гол для Дриусси, он забил пенальти, заработанный Маком. А следом они со словаком поменялись ролями - о том, чтобы отыграться снова, "Зенит" минчанам даже не дал подумать.
Это было незабываемо!
Фото: твиттер "Зенита", Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Первый тайм не внушил оптимизма: несмотря на острую и нацеленную игру, Эрнани и компания губили моменты, "Зенит" забил лишь 1 гол благодаря Леандро Паредесу и вратарю гостей Горбунову. Для выполнения задачи это было маловато.
Однако во втором тайме надежду вернул шикарным исполнением штрафного Кристиан Нобоа, который вскоре после этого вынужден был работать за двоих в центре поля, пока не покинул поле из-за травмы. Паредес после очередного спорного решения судьи психанул и подвёл команду в стиле Луиса Адриано.
Но "Зенит" сумел заиграть просто без центра поля. В помощь Дзюбе и Ерохину со скамейки был отряжён Антон Заболотный. И даже сделал голевую скидку на Артёма! Будь судья адекватнее - заработал бы и пенальти.
Ну а главным героем уже по обыкновению стал Артём Дзюба. Его дубль перевёл игру в дополнительное время.
И даже несмотря на то, что обессиленные игроки "Зенита" пропустили и снова были вынуждены забивать дважды, Артёма было не остановить. Он сделал гол для Дриусси, он забил пенальти, заработанный Маком. А следом они со словаком поменялись ролями - о том, чтобы отыграться снова, "Зенит" минчанам даже не дал подумать.
Это было незабываемо!
Чем-то это все напоминает победу в Кубке УЕФА в 2008-м ? pic.twitter.com/COf2FXvtkH— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 16, 2018
Фото: твиттер "Зенита", Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
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