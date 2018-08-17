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Сергей Кирьяков: матчи с минским "Динамо" - урок на будущее для Семака и всей команды

Сергей Кирьяков: матчи с минским "Динамо" - урок на будущее для Семака и всей команды Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал крупную победу «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 8:1. Напомним, что первая встреча завершилась успехом минчан — 4:0.

-Конечно, такая крупная победа удивила. С другой стороны, я надеялся, что «Зенит» выиграет и с меньшим счетом. Но с таким, который позволит пройти дальше, - сказал Кирьяков. - Все-таки мы видели, что по командным действиям, по индивидуальному мастерству — по всем показателям «Зенит» намного сильнее своего соперника. Просто удивляет, как в первом матче можно было пропускать четыре мяча и доводить самих себя до такой ситуации. Ну а сейчас дали достойный ответ, взяли реванш. Приятная неожиданность в том, что команда собралась после удаления Паредеса. «Зенит» играл на пределе своих возможностей. Дзюба опять в этой ситуации повел за собой команду, забил важные голы. И можно снять перед командой шляпу: когда она пропустила в дополнительное время, казалось, что это все, но ребята собрались и из последних сил включили обороты. Рискуя, пошли вперед, проявили бойцовские качества и заслуженно добились победы.

- Что это? Свойственная русскому человеку черта — загнать себя в угол, а потом с честью и достоинством выйти из тяжелейшей ситуации?

- Может быть. Но думаю, это и урок на будущее. И Сергею Семаку, и всей команде. Действительно, имея такой потенциал, сами себя загнали в угол и довели дело до того, что надо бросать все силы для того, чтобы исправить непростое положение. Зачем это делать, когда преимущество над соперником по всем компонентам? Я согласен, что команда с честью вышла из трудной ситуации, и это заслуживает уважения.

- «Уфа» на последних минутах сумела дожать «Прогресс» из Люксембурга (2:2) и тоже вышла в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

- С одной стороны, да, они молодцы, с другой, команду из Люксембурга должны проходить более уверенно. При счете 2:1 у соперника был хороший момент. Забей он — все могло бы быть очень проблематично. Но понятно, что у команды пока нет опыта выступлений на международном уровне, понятно, что паузы между играми «Уфы» очень маленькие — тут больше надо думать о восстановлении, чем над какой-то работой. Здесь все в новинку. И, наверное, этим можно оправдать, что команда добивается результата на последних минутах.
Теги: Кирьяков Динамо Минск Семак Зенит
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