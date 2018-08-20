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Гендиректор "Уфы": ситуация с британскими визами непростая. Надеемся, успеем получить

Игроки, тренерский штаб и персонал "Уфы" рассчитывают вовремя получить британскую визу для поездки на первый матч заключительного раунда квалификации Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс", сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Первый матч должен состояться 23 августа в Глазго, ответный - 30 августа в Уфе.

Средний срок рассмотрения британской визы в ускоренном режиме составляет от трех до пяти дней. Ранее из-за визовых проблем российский велогонщик Игорь Фролов не смог принять участие в чемпионате Европы по летним видам спорта, который прошел в Глазго. Спортсмен не успел получить британскую визу.

"В данный момент руководство футбольного клуба "Уфа" активно занимается получением британской визы, - сказал Газизов в интервью ТАСС. - Все прекрасно понимают, что это очень непростая ситуация. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с "Динамо", пойдет с подготовленными документами в посольство. Надеемся, что сможем получить визу в максимально ускоренном режиме и проблем не будет, но все решится в понедельник".
Теги: Уфа Рейнджерс Газизов
Сегодня, 08:41
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№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 08:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Новость подана так, будто им палки в колеса ставят. В то время когда сами виноваты. Зная ситуацию нужно и можно было сработать заранее, как-то на опережение работать (хотя бы документы подготовить), чтобы заслать их 16.08 с просьбами об ускорении. А то они только сегодня запустят механизм. Так что эти надежды на ускоренный режим все что у Уфы осталось видимо, а в случае неудачи будут сетовать на модные нынче отношения между РФ и Великобританией... Но естественно Уфа (ответственные лица) не виноваты.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо особо беспокоится , здесь ситуация ВЗАИМООБРАЗНАЯ, а отчего это шотландцы должны успеть получить визы, причин можно найти много.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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