Шамиль Газизов: никакой угрозы срыва матча с "Рейнджерс" нет

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что команда сможет принять участие в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс"."Никакой угрозы срыва матча с "Рейнджерс" нет, это что-то напутали британские СМИ", - передает слова Газизова официальный твиттер клуба.Ранее сообщалось, что игроки уфимского клуба не успеют оформить британскую визу до матча.