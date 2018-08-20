Новости партнеров

Шамиль Газизов: никакой угрозы срыва матча с "Рейнджерс" нет

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что команда сможет принять участие в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

"Никакой угрозы срыва матча с "Рейнджерс" нет, это что-то напутали британские СМИ", - передает слова Газизова официальный твиттер клуба.

Ранее сообщалось, что игроки уфимского клуба не успеют оформить британскую визу до матча.
Теги: Газизов Уфа Рейнджерс
Сегодня, 22:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.