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Матч "Рейнджерс" - "Уфа" пройдет без российских фанатов

Матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и "Уфой" пройдет без российских болельщиков.

По информации Daily Record, фанаты "Уфы" не стали выкупать билеты на игру в Глазго.

Первая встреча "Уфы" с "Рейнджерс" запланирована на 23 августа.

Газета.ру
Теги: Уфа
Сегодня, 00:15
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