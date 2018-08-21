Матч "Рейнджерс" - "Уфа" пройдет без российских фанатов

Матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и "Уфой" пройдет без российских болельщиков.По информации Daily Record, фанаты "Уфы" не стали выкупать билеты на игру в Глазго.Первая встреча "Уфы" с "Рейнджерс" запланирована на 23 августа.