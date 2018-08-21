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Безбородов, судивший игру ЦСКА - "Арсенал", получил назначение на матч Лиги Европы

Подвергшийся резкой критике тренера и руководства "Арсенала" после встречи туляков с ЦСКА (0:3) арбитр Владислав Безбородов в четверг обслужит встречу Лиги Европы.

Бригаде Безбородова, в которую также вошли Валерий Данченко, Максим Гаврилин и резервный арбитр Алексей Еськов, досталась встреча между норвежским "Сарпсборгом" и "Маккаби" из Тель-Авива. Ранее Безбородов с коллегами обслуживал матча 3-го раунда Лиги чемпионов между АЕКом и "Селтиком".
Теги: Безбородов
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