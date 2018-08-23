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АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы

"Астана" не сумела победить АПОЭЛ в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Лига Европы

Плей-офф

АПОЭЛ – "Астана" 1:0

Голы:Кажу, 79

АПОЭЛ : Ватерман, Кажу, Вурос, Карлау, Нсуэ, Мораиш, Шаллаи, Захид (Гентсоглу, 87), Аль-Тамари (Ефрем, 72), Деллаторре (Гучаннежад, 62)

"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Малый, Маевский, Томасов (Бейсебеков, 90+1), Мужиков, Кляйнхайслер, Кабананга (Янга, 89), Энрике (Заинутдинов, 67)

Предупреждения:Кляйнхайслер, 55, Энрике, 67, Лукас, 84, Рукавина, 86
Теги: АПОЭЛ Астана
Сегодня, 22:52
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