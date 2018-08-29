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"Зенит" вылетел в Норвегию

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что питерская команда вылетела в Норвегию на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против норвежского "Мольде".

Теги: Зенит Мольде Семак
Сегодня, 13:47
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№3 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:35) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и пусть канает отсель.. ДА! Пусть канает ! (С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"ЗЕНИТ" УЛЕТЕЛ В НОРВЕГИЮ

Но он обещал вернуться!
Мивый! Мивый...(с)
Фрекен Бок


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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