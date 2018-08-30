"Зенит" проиграл "Мольде", но прошёл в групповой этап Лиги Европы

Лига Европы



Плей-офф



Матч 1 - 1:3



"Мольде" – "Зенит" 2:1

Голы: Кузяев, 20, Хестад, 64, Холланд, 78

После домашней победы со счётом 3:1 "Зенит" повел и в ответном матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы против "Мольде". Однако во втором тайме петербуржцы позволили норвежцам сравнять счёт и выйти вперёд. Однако до дополнительного времени дело не дошло: поражение 1:2 позволило петербуржцам присоединиться к "Спартаку" и "Краснодару" в групповом этапе Лиги Европы.Линде - Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген - Хуссейн, Аурснес, (Цибицки, 72), Сарр, Хестад, Странд (Эйкрем, 61) - Халанд.Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Анюков (Нету, 87), Ерохин, Паредес, Дриусси (Мак, 67), Кузяев (Краневиттер, 76), Заболотный, Эрнани.Чибицки, 75, Форрен, 90