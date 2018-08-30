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"Зенит" проиграл "Мольде", но прошёл в групповой этап Лиги Европы

После домашней победы со счётом 3:1 "Зенит" повел и в ответном матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы против "Мольде". Однако во втором тайме петербуржцы позволили норвежцам сравнять счёт и выйти вперёд. Однако до дополнительного времени дело не дошло: поражение 1:2 позволило петербуржцам присоединиться к "Спартаку" и "Краснодару" в групповом этапе Лиги Европы.

Лига Европы

Плей-офф

Матч 1 - 1:3

"Мольде" – "Зенит" 2:1


Голы: Кузяев, 20, Хестад, 64, Холланд, 78


"Мольде": Линде - Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген - Хуссейн, Аурснес, (Цибицки, 72), Сарр, Хестад, Странд (Эйкрем, 61) - Халанд.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Анюков (Нету, 87), Ерохин, Паредес, Дриусси (Мак, 67), Кузяев (Краневиттер, 76), Заболотный, Эрнани.

Предупреждения: Чибицки, 75, Форрен, 90
Теги: Зенит
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№104 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игра ужасная-радует только ,что Артем отдохнул....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№103 Написал: SVN (Сегодня, 23:52) #
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online

Цитата: fc zenit spb-Russia
Цитата: SVN
Вот Мамана качественный защитник,тоже у вас вернется скоро!Но травма была серьезная,нужно время набрать кондиции.
При Манчини в защите играли лучше,состав обороны тот же почти,Кришито только потеряли.
Ивановичу 35,Анюкову 35, хорошие игроки,но все таки два раза в неделю играть в их возрасте,это уже не реально.Смольников на мой взгляд и в Краснодаре не был классным игроком,Набиулин тоже.Мевля в пять защитников в Ростове выглядел хорошо.


Ивановичу 35 в феврале. Анюкову через 4 недели 36 лет. При этом Бано намного сильнее смотрится Смольникова. Эхх.. куда ж у него это всё пропало. Этот атакующий нюх. При том же АВБ. Голов не мало забил. Чуть ли не скрытым правым нападающим играл. А сейчас одни маты только. А возраст то позволяет. Набиуллина не нужно списывать. Пока плюс минус, но с подачами работать и работать. Но его умение далеко забрасывать ауты хороший бонус. Мне думается, что наш тренер хочет перейти на три центральных.

значит нужно играть в пять защитников,с таким уровнем защитников.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№102 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 23:18) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Вот Мамана качественный защитник,тоже у вас вернется скоро!Но травма была серьезная,нужно время набрать кондиции.
При Манчини в защите играли лучше,состав обороны тот же почти,Кришито только потеряли.
Ивановичу 35,Анюкову 35, хорошие игроки,но все таки два раза в неделю играть в их возрасте,это уже не реально.Смольников на мой взгляд и в Краснодаре не был классным игроком,Набиулин тоже.Мевля в пять защитников в Ростове выглядел хорошо.


Ивановичу 35 в феврале. Анюкову через 4 недели 36 лет. При этом Бано намного сильнее смотрится Смольникова. Эхх.. куда ж у него это всё пропало. Этот атакующий нюх. При том же АВБ. Голов не мало забил. Чуть ли не скрытым правым нападающим играл. А сейчас одни маты только. А возраст то позволяет. Набиуллина не нужно списывать. Пока плюс минус, но с подачами работать и работать. Но его умение далеко забрасывать ауты хороший бонус. Мне думается, что наш тренер хочет перейти на три центральных.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№101 Написал: SVN (Сегодня, 23:10) #
  • -1
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online

Цитата: пушкин
Цитата: SVN
кто сегодня комментировал ребят?это же жопа полная.

Павел Богданов, питерский журналист.
Запомни это имя.

зачем запоминать?комментатор даже хуже Орлова!тебе он понравился?если он из Питера,значит он хороший комментатор?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№100 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Господи, какая же -гадость! Тьфу.


--------------------
зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№99 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
кто сегодня комментировал ребят?это же жопа полная.

Павел Богданов, питерский журналист.
Запомни это имя.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№98 Написал: SVN (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: пушкин
Цитата: SVN
?в чем претензия ПУШКИН?

Претензия конкретная, в этом:
Цитата: SVN
Очнитесь

Вся ветка говорит, что игры нет, но ты видимо этого не заметил, и призвал нас очнуться, потому что игры нет. Вот и спрашиваю, ты читать умеешь?

ну я просто вас не понял! smirk

а кто сегодня комментировал ребят?это же жопа полная.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№97 Написал: All_my Москва (Сегодня, 22:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не у кого из так называемого топ-5 нашего чемпионата игры сейчас нет, похоже печальный будет евросезон


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№96 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:47) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Черный Лис
Про НКВД напиши. И про кума Петровича. Тебе больше некуда свой поток сознания девать, Гриша? Пшел вон отсюда!

Не знаю, как Вас звать по имени-отчеству, но я Ваших злобных тявканий и намеков не понимаю, угроз не боюсь, а уйду отсюда, естественно, по собственным надобностям, поскольку времени на срач с разносчиками чумы не имею. Адью.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№95 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 22:47) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Играли,честно сказать ,вон из ног и головы - по результату,но ваЩЕ -не тюльпан...
...так,сушеная ромашка плюс дохлый попугай.
...но итог в плюсе.
Хочу отдать должное норвегам -МОЛОДЦЫ!

ВСЁ-таки для НАС главная ,
нет,не так - принципиальная игра 2сентября...
***
Да...а скамейка у нас -с опилками и занозами.
888
НУ зенит - спартак -3 -1 ИЛИ 1-3
***


ДА,кстати,Зениту -только 2дня отдыха перед встречей Карерой без легендарного Промеса

Привет,и не будьте злыми blush
bowtie


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№94 Написал: ADonskoi (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (3)

Вроде бы и заиграл Зенит дружно по первым играм, но в концовке в критической ситуации подсел и растерялся. Бросается в глаза низкая стартовая скорость беков, особенно центральных, надо наращивать скорость - бегать с блинами на спине.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№93 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
online

Все там будем -- в ЛЕ. Ровно тот уровень. Там и пободаемся с заклятыми середняками из ЦВЕ. Нужно пенсионный возраст поднять до 100 лет и отменить зарплату работающим,

Про НКВД напиши. И про кума Петровича. Тебе больше некуда свой поток сознания девать, Гриша? Пшел вон отсюда!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№92 Написал: SVN (Сегодня, 22:38) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: fc zenit spb-Russia
Цитата: SVN
он не прошел сборы с командой,плюс на адаптацию нужно время.

Согласен. Но стоит вспомнить Мамману. Правда он перешёл 31 июля, но сборы тоже не проходил и начал играть с листа.

Вот Мамана качественный защитник,тоже у вас вернется скоро!Но травма была серьезная,нужно время набрать кондиции.
При Манчини в защите играли лучше,состав обороны тот же почти,Кришито только потеряли.
Ивановичу 35,Анюкову 35, хорошие игроки,но все таки два раза в неделю играть в их возрасте,это уже не реально.Смольников на мой взгляд и в Краснодаре не был классным игроком,Набиулин тоже.Мевля в пять защитников в Ростове выглядел хорошо.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№91 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:37) #
  • -7
  •  (7)

Зенит так держать.Вперед за питерских за газпром.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№90 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:36) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: And70
Не ожидал, что норвежцы будут так Зенит возить. Прошли конечно, т.е. задача вроде как выполнена. Но, питерцы, это срамота на самом деле.

Тут согласен, не поспоришь - именно срамота...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№89 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
?в чем претензия ПУШКИН?

Претензия конкретная, в этом:
Цитата: SVN
Очнитесь

Вся ветка говорит, что игры нет, но ты видимо этого не заметил, и призвал нас очнуться, потому что игры нет. Вот и спрашиваю, ты читать умеешь?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№88 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:33) #
  • -1
  •  (5)

Как же повезло зениту с ЗАБОЛОТНЫМ просто супер форвард!И Черчесов молоток не проглядел .В связке со Смоловым будет хорошо смотреться.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№87 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
он не прошел сборы с командой,плюс на адаптацию нужно время.

Согласен. Но стоит вспомнить Мамману. Правда он перешёл 31 июля, но сборы тоже не проходил и начал играть с листа.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№86 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:30) #
  • -2
  •  (8)

Все там будем -- в ЛЕ. Ровно тот уровень. Там и пободаемся с заклятыми середняками из ЦВЕ. Нужно пенсионный возраст поднять до 100 лет и отменить зарплату работающим, заменив на пайки по карточкам, чтобы вернуться на уровень плей-офф ЛЧ. Где-то так. Ну или перестать просирать страну (как альтернатива лет этак на через 6 после сейчас).
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№85 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
он не прошел сборы с командой,плюс на адаптацию нужно время.В Зените бардак,вам нужно селекционеров разогнать и Фурсенко,при нем деградация,молодежь Зенита не подпускают и близко к составу,хотя я не думаю что они слабее Мевли,Заболотного,Оздоева.


Во, мля, кого надо в Совет директоров, с 16-летним опытом диванного менеджера..., дока, плять.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№84 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:30) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Заболотный... ну как вообще эту деревяху оценивать

Вы несправедливы к деревяхе. От полена отскакивает обычно по законам физики, а тут непредсказуемо...

Цитата: пушкин
Чем Семак занимается

А какие были восторженные впечатления от Минска :)))

Цитата: перепитуля
в воротах будет стоять дырки

тоже прикольно...жопорук он ведь тоже может...но не более одного раза в году...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№83 Написал: SVN (Сегодня, 22:30) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: пушкин
Цитата: SVN
Очнитесь игры та и не было у команды

Стесняюсь спросить, ты читать умеешь?

ну и что не так?человек пишет про этот матч с Мельде,ну я сказал что так команда играет с начала сезона!ну и?в чем претензия ПУШКИН?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№82 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заскулили хорьки, как после Минска....а после 8:1 одни дифирамбы пели, другие х.й в рот засунули...Мы прошли в групповой этап ЛЕ, а какие Мы -в воскресенье и посмотрим! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№81 Написал: daveG MO (Сегодня, 22:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный - это нечто... где ж такой жемчуг то откопали и как от него избавиться?


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№80 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
при нем деградация,молодежь Зенита не подпускают и близко к составу,хотя я не думаю что они слабее Мевли,Заболотного,Оздоева.

Эта та молодежь, которая в ФНЛ на последнем месте идет?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№79 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 22:25) #
  • -3
  •  (5)

И гавно бывает фартовым


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№78 Написал: SVN (Сегодня, 22:24) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: fc zenit spb-Russia
Цитата: SVN
а привезут опять Оздоева,Заболотного и Мевлю!

Я уже готов на Руиса из Вильярреала. Правый фланг - могила. И в центр надо игрока.

он не прошел сборы с командой,плюс на адаптацию нужно время.В Зените бардак,вам нужно селекционеров разогнать и Фурсенко,при нем деградация,молодежь Зенита не подпускают и близко к составу,хотя я не думаю что они слабее Мевли,Заболотного,Оздоева.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№77 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Тоска зелёная! Всё смешалось в кучу- вот вам и сказки про три состава, и про уровень игроков с паспортом, которые выходят в основе. Вести игру некому, хоть и на фоне усталости, но Смольников с Анюковым и Заболотный слабо..., Ерохин в безобидной ситуации привозит первый гол, шестеро игроков в своей штрафной позволяют забить второй гол трём норвежцам, особенно отличился Мевля, запустивший забивающего себе за шиворот, а этому учат ещё в ДЮСШ. Есть над чем поработать Семаку, если он сумеет сдюжить. Одна отрада- после перерыва появятся Маммана и Кокорин. А о новых игроках, более высокого уровня, приходится только мечтать, времени совсем не осталось.

Кроме первых двух слов, мог бы и не утруждать себя писаниной, мы всё видели.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№76 Написал: 1111111111 (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (2)

Игра дно! Отдыхал Дзюба, на этом уровне он бы ещё потянул!)) Без него тактика на которую только и способен Семак не работает, навесы никто затолкать в ворота не мог!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№75 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
петербуржцам присоединиться к "Спартаку" и "Краснодару" в групповом этапе Лиги Европы.


а если верить ТинаТВ, то в групповом этапе ЛЕ от России сыграет всего 2 клуба, Краснодар и Зенит ))))

кому верить, прям не знаю sweat_smile
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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