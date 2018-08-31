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УЕФА постарается помочь Мхитаряну сыграть с "Карабахом" в Баку

УЕФА предпримет меры, чтобы армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян смог попасть на выездной матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом" в Баку.

Этнические армяне периодически сталкиваются с проблемами при попытке въехать в Азербайджан. Также отказывают во въезде гражданам любого государства, которые побывали в Нагорном Карабахе. Мхитарян посетил Нагорный Карабах в декабре 2012 года, когда был игроком "Шахтера".

В 2015 году Мхитарян, выступавший в то время за "Боруссию", не поехал в Баку на матч Лиги Европы с "Габалой". Тем не менее УЕФА постарается помочь игроку.

"Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА", — сказали в пресс-службе организации.

Sport24
Теги: Мхитарян Арсенал Габала
Сегодня, 19:04
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№4 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 20:46) #
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Да пашол он накуй кароче.мхымтарян
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Есть подозрение, что Генрих просто не хочет так далеко лететь и ищет отмазку. Но думаю Арсенал и без него там справится))
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Красный Ковбой Баку, Страна Огней (Сегодня, 19:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
пусть не бздит Мхитарян. А на чемпионаты мира по боксу, борьбе, на Евроигры , на фестиваль Жара в Баку армяне приежают, а этот ссыт ))


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Черенков Федор- ты в сердцах СССР , Тихонов-помним....
Регистрация: 24.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:17) #
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Нифига у УЕФА не получится...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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