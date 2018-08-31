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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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УЕФА постарается помочь Мхитаряну сыграть с "Карабахом" в Баку
УЕФА предпримет меры, чтобы армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян смог попасть на выездной матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом" в Баку.
Этнические армяне периодически сталкиваются с проблемами при попытке въехать в Азербайджан. Также отказывают во въезде гражданам любого государства, которые побывали в Нагорном Карабахе. Мхитарян посетил Нагорный Карабах в декабре 2012 года, когда был игроком "Шахтера".
В 2015 году Мхитарян, выступавший в то время за "Боруссию", не поехал в Баку на матч Лиги Европы с "Габалой". Тем не менее УЕФА постарается помочь игроку.
"Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА", — сказали в пресс-службе организации.
Sport24
Этнические армяне периодически сталкиваются с проблемами при попытке въехать в Азербайджан. Также отказывают во въезде гражданам любого государства, которые побывали в Нагорном Карабахе. Мхитарян посетил Нагорный Карабах в декабре 2012 года, когда был игроком "Шахтера".
В 2015 году Мхитарян, выступавший в то время за "Боруссию", не поехал в Баку на матч Лиги Европы с "Габалой". Тем не менее УЕФА постарается помочь игроку.
"Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА", — сказали в пресс-службе организации.
Sport24
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