УЕФА постарается помочь Мхитаряну сыграть с "Карабахом" в Баку

УЕФА предпримет меры, чтобы армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян смог попасть на выездной матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом" в Баку.Этнические армяне периодически сталкиваются с проблемами при попытке въехать в Азербайджан. Также отказывают во въезде гражданам любого государства, которые побывали в Нагорном Карабахе. Мхитарян посетил Нагорный Карабах в декабре 2012 года, когда был игроком "Шахтера".В 2015 году Мхитарян, выступавший в то время за "Боруссию", не поехал в Баку на матч Лиги Европы с "Габалой". Тем не менее УЕФА постарается помочь игроку."Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА", — сказали в пресс-службе организации.