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"Спартак" не взял в Вену Ещенко, Глушакова и Адриано

"Спартак" объявил имена игроков, которые вылетели из московского аэропорта "Шереметьево" в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида".

В списке из 21 футболиста не оказалось защитника Андрея Ещенко, полузащитника Дениса Глушакова и форварда Луиза Адриано. Бразилец дисквалифицирован на три матча в еврокубках.

Вратари Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артем Ребров.

Защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни.

Нападающие Зе Луиш, Педро Роша.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ещенко Глушаков
Сегодня, 10:41
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№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:15) #
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Надо было поменять в свое время Ташаева на Глушакова! Он бы нам как раз подошел!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:08) #
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online

А Терри почему не поехал? Неужели хуже Расказова?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:03) #
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online

Адриано на дискве.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
каррера губит очки в уефа ..лч уже просрал и это решил слить ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Адриано понятно дисква , Ещенко правильно к нему надо Комбарова если Глушаков воду мутит тоже правильно, всё этот хлам отиграл пора молодых подтягивать ,Зуева,Гулиева ворачивать если собрались играть на два фронта,а на правый фланг долбоебам Паршика надо было выкупать у Ростова и прекращать слушать глупых комментаторов.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свинарня поплыла! Видно ЛЕ тоже будет не их турнир! Остался один вариант, Кубок России. Но и то ,пока на пути не появится что-то типа ТОСНО. relieved


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
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Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Леонид Трахтенберг: отстранение Ещенко и Глушакова? Не верьте слухам

Мясные, кому у вас там верить можно?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:44) #
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online

Как там Дениска сказал? Цирк? Клоуны остались? )))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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