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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" не взял в Вену Ещенко, Глушакова и Адриано
"Спартак" объявил имена игроков, которые вылетели из московского аэропорта "Шереметьево" в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида".
В списке из 21 футболиста не оказалось защитника Андрея Ещенко, полузащитника Дениса Глушакова и форварда Луиза Адриано. Бразилец дисквалифицирован на три матча в еврокубках.
Вратари Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артем Ребров.
Защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни.
Нападающие Зе Луиш, Педро Роша.
ФК "Спартак"
В списке из 21 футболиста не оказалось защитника Андрея Ещенко, полузащитника Дениса Глушакова и форварда Луиза Адриано. Бразилец дисквалифицирован на три матча в еврокубках.
Вратари Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артем Ребров.
Защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни.
Нападающие Зе Луиш, Педро Роша.
ФК "Спартак"
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