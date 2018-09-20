Новости партнеров

"Краснодар" на выезде обыграл "Акхисар"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Краснодар" одержал победу над "Акхисаром".

Лига Европы

1 тур

"Акхисар" Беледиеспор – "Краснодар" 0:1

Гол: Классон, 26.

"Акхисар": Эзтюрк, Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш (Онур Айык, 80), Сиссоко, Сержиньо, Жозуэ (Кыса, 60), Регаттен (Ману, 60), Гюрай Вурал, Селезнёв.

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 69), Вандерсон (Куэва, 79), Классон, Ари (Петров, 84).

Предупреждения: Селезнёв, 11, Каборе, 37, Мартынович, 81.
Теги: Краснодар
Сегодня, 21:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
31
(3)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№31 Написал: украб (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (1)

Савелий,
а толку, все равно москвабад в лч вытянут судейки а краснодар как обычно крохи будет доедать с этими очками страны, коррупционная иерархия
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№30 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:10) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда на ветке нет ни одной свиньи, сразу и атмосфера доброжелательная
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№29 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть вы победили,поздравляю.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№28 Написал: Thriller (Сегодня, 22:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№27 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:05) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар с победой! Молодцы!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№26 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С победой! Молодцы!
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№25 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцом! Важные три очка.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№24 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
УРА товарищи!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№23 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!С победным почином,быки!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой быков! Второй тайм отстой, но результат сделан, молодцы!
Крицюк сила! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№21 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Looka
Молодцы, соседи! И дальше ждем побед!

и вас ждём в еврокубках--давай ростов,подтягивайся
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
С победой


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№19 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: imaginary
игра очень нервная, чудовищное количество обрезов
Стоцкий пока не влился в коллектив, Ари уже "успокоился", Рамирес почему-то сегодня ничего не показал

из плюсов, Спаич наконец-то не привёз, Каборе был надёжен

Классон и Мамаев - выше всяких похвал, Газик и Вандерсон тоже молодцы

нуууу--тоже верно
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№18 Написал: imaginary (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
игра очень нервная, чудовищное количество обрезов
Стоцкий пока не влился в коллектив, Ари уже "успокоился", Рамирес почему-то сегодня ничего не показал

из плюсов, Спаич наконец-то не привёз, Каборе был надёжен

Классон и Мамаев - выше всяких похвал, Газик и Вандерсон тоже молодцы

ну и турки очень даже неплохи, очков они наберут
то что они на дне таблицы у себя, думаю, стечение обстоятельств
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 21:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
innocent виват клубу

Цитата: Савелий
Молодцы Краснодарцы - так держать!!!! Вот за кого в Европе уже какой сезон не стыдно! Так высоко в таблице коэффициентов, во многом благодаря Быкам!

верно подмечено
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№16 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:54) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Молодцы, соседи! И дальше ждем побед!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№15 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:53) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Реал»
Молодцы,в отличие от свинорылых
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№14 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:52) #
  • +6
  •  (10)
online

Молодцы Краснодарцы - так держать!!!! Вот за кого в Европе уже какой сезон не стыдно! Так высоко в таблице коэффициентов, во многом благодаря Быкам!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№13 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:52) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№12 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
молодцы, дотерпели, с победой!


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 21:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Тихо.Скромно.Результативно.МОЛОДЦЫ!Хорошо сделанная работа!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№10 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 21:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!С Победой!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№9 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 21:50) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Быкам респект. Скромненько, но со вкусом. Теперь дело за ''лазурными''
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№8 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Скучная игра, а так - с победой!


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:50) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
с победой
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой!


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой, так держать!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 21:49) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№3 Написал: P.V.2 Россия (Сегодня, 21:49) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
С Победой!
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:49) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красавцы! С победой!
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.