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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Самюэлю Жиго сняли швы (9)
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"Краснодар" на выезде обыграл "Акхисар"
В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Краснодар" одержал победу над "Акхисаром".
Лига Европы
1 тур
"Акхисар" Беледиеспор – "Краснодар" 0:1
Гол: Классон, 26.
"Акхисар": Эзтюрк, Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш (Онур Айык, 80), Сиссоко, Сержиньо, Жозуэ (Кыса, 60), Регаттен (Ману, 60), Гюрай Вурал, Селезнёв.
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 69), Вандерсон (Куэва, 79), Классон, Ари (Петров, 84).
Предупреждения: Селезнёв, 11, Каборе, 37, Мартынович, 81.
Лига Европы
1 тур
"Акхисар" Беледиеспор – "Краснодар" 0:1
Гол: Классон, 26.
"Акхисар": Эзтюрк, Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш (Онур Айык, 80), Сиссоко, Сержиньо, Жозуэ (Кыса, 60), Регаттен (Ману, 60), Гюрай Вурал, Селезнёв.
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 69), Вандерсон (Куэва, 79), Классон, Ари (Петров, 84).
Предупреждения: Селезнёв, 11, Каборе, 37, Мартынович, 81.
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