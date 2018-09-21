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Сергей Семак: у "Зенита" были моменты, чтобы забить второй мяч, но результат по игре

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал закономерным результат матча группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном".

Встреча в Даннии завершилась вничью — 1:1.

"Как и говорили перед игрой, группа достаточно равная. Таким получился и матч. К сожалению, не забили второй мяч и не выиграли. Были у нас моменты. Но результат по игре.

Здесь вопрос принятия решений. Из-под прессинга надо как-то выходить. Даже когда выносил Лунев, мы не могли зацепиться за мяч. Это правда. Надо отдать должное сопернику. Но и нам есть над чем работать, чтобы двигаться вперед", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Зенит Копенгаген
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