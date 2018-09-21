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Лучший игрок матча в составе "Зенита"
Кто был лучшим игроком в составе "Зенита"?



 

Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита»

Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита»«Зенит» в групповом турнире Лиги Европы стартовал с гостевой ничьей с «Копенгагеном». Результат – более чем устраивающий, учитывая тяжёлый выезд, да ещё и перед матчем с «Локомотивом» в чемпионате страны. Но питерцы вполне могли и увезти из столицы Дании три очка. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия гостей.

Андрей Лунёв – 4.0. Лунёв был одним из лучших в составе «Зенита». В течение матча «Копенгаген» нанёс 4 удара в створ ворот и сделал бесчисленное количество навесных передач. За исключением пары моментов, в которых Лунёв на выходе не добрался до мяча, он действовал безошибочно. Естественно, что вины голкипера в пропущенном мяче нет.


Фото - "твиттер" "Зенита"


Игорь Смольников – 3.5. Игру Смольникова очень сложно оценивать. С одной стороны, в первом тайме на 14-й минуте крайний защитник «Зенита» спас свою команду, лишив Н’Дойе выхода один на один. С другой стороны, после перерыва Смольников не сумел остановить зарождавшуюся атаку соперника, которая в итоге стала голевой. В созидании Смольников был намного активнее более возрастного Анюкова, но и КПД действий Игоря остался не слишком высоким.

Александр Анюков – 3.5. Анюков за редкими исключениями не поддерживал атаки своей команды, но зато в обороне действовал здорово. Единственной серьёзной ошибкой стала неудачная игра в первом тайме, когда Сков здорово убрал защитника и пробил в штангу. В дальнейшем Анюков уже не ошибался, да ещё и справлялся с атаками соперника на своём фланге, куда уже после 60-й минуты не добегал Кузяев.

Луиш Нету – 3.5. Немного удачнее сыграл Нету, который чаще отбирал мячи (2 против 1), чем его партнёр по центру обороны. Также Нету сделал 2 перехвата и 4 выносил мяч в опасных ситуациях. Впрочем, игру центра обороны «Зенита» вряд ли можно назвать надёжной.

Бранислав Иванович – 3.5. Всё чаще складывается впечатление, что Ивановичу тяжеловато в центре обороны. Серб стал одним из виновников гола соперника, не сумев прервать передачу Фишера. Да и вообще в течение матча «Зенит» позволял сопернику атаковать и наносить множество ударов от линии штрафной. В активе Ивановича нет ни одного заблокированного удара.


Фото - Getty Images


Леандро Паредес – 4.0. Аргентинский хавбек «Зенита» остаётся главным распасовщиком команды. В этом матче Паредес выполнил 65 передач при показателе точности 89,2%! Это – лучшие показатели в команде. Впрочем, остроты пасам аргентинца явно не хватало.

Далер Кузяев – 3.0. Кузяев явно провёл не лучший матч. Далер периодически выпадал из игры, не сумев добавить команде динамики. Во втором тайме Кузяев уже откровенно не добегал, осложняя задачу игрокам обороны.

Александр Ерохин – 3.5. Ерохин превращается в одну из главных ударных сил «Зенита». Находясь на позиции второго форварда полузащитник то и дело оказывается на острие атаки. Ещё бы повысить КПД, было бы просто невероятно! В матче с «Копенгагеном» Ерохин уже мог забить в самом дебюте, но неудачно обработал мяч. Затем он упустил ещё несколько возможностей принести своей команде победу.

Себастьян Дриусси – 4.0. Дриусси за 76 минут игры нанёс лишь один удар по воротам соперника, но своё имя в протокол вписал. Чудо-пас Дриусси, после которого Мак был обязан забивать, принёс столь важное очко «Зениту». В Дриусси импонирует его готовность играть на команду.


Фото - "твиттер" "Зенита"


Роберт Мак – 4.0. За 57 минут, проведённых на поле, Мак сделал самое главное – забил. Словак отлично открылся и здорово исполнил, реализовав свой выход один на один. В остальном Мак был не слишком заметен, но невозможно низко оценить игру автора победного мяча.

Артём Дзюба – 3.5. Дзюбе не откажешь в старании и огне. Лидер в сборной, лидер в «Зените», человек, который получает удовольствие от игры. Но и Дзюба – не железный. Было заметно, как подустал Артём, в концовке сил форварду не хватило. Нет, Дзюба не провалил матч, но после его голевых подвигов уже изначально ожидания бывают высокими.

Клаудио Маркизио – 3.5. Итальянец провёл на поле чуть более 30 минут. Видно, что пока Маркизио ещё далёк от оптимальной формы, но как же он хорош в своих обостряющих передачах! Да, началось всё с нескольких грубых обрезов, но потом появилась настоящая магия! Лишь расточительность Ерохина помешала Маркизио стать ассистентом в этот вечер.

Олег Шатов – б/о. Шатов провёл на поле лишь 12 минут и практически ничем не запомнился. Ок, он – лидер по точности передач, все его пасы достигали цели. Правда, за это время Шатов сделал лишь три паса.

Антон Заболотный – б/о. У Заболотного и вовсе было лишь 6 минут игрового времени на стадионе «Паркен». Традиционно форвард «Зенита» очень старался, но кроме усердия предложить ничего не сумел.

Лига Европы

1 тур

"Копенгаген" – "Зенит" 1:1

Голы: Сотириу, 63 - Мак, 44.

"Копенгаген": Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен (Фальк, 61), Зека, Сотириу (Грегуш, 77), Ндойе.

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Анюков, Паредес, Кузяев (Заболотный, 89), Ерохин, Мак (Маркизио, 58), Дриусси (Шатов, 79), Дзюба.

Предупреждения: Бойлесен, 37, Бьелланд, 69, Дзюба, 90.

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Зенит Копенгаген
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