Главный тренер "Копенгагена": "Зенит" ничем не удивил

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен на пресс-конференции после матча 1-го тура Лиги Европы с "Зенитом" (1:1) отметил, что петербургская команда ничем его не удивила.– Это была хорошая игра – до момента, когда мы сравняли счет. После этого мы увлеклись погоней за тем, чтобы забить второй мяч, было слишком много потерь, борьбы. Качество игры упало.– Нет. Это очень хорошая команда с четким планом игры. У них все было проработано, они знали, что делать, и показали себя очень хорошо.– Мы довольны результатом, потому что он соответствует сегодняшней игре. Но конечно хорошо было бы выиграть.