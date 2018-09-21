Бубнов: у "Зенита" стабильный устоявшийся стартовый состав, в отличие от "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Зенитом" (1:1)."Игра совершенно равная. Даже голы оказались похожими.Петербуржцы во втором тайме создали много опасных подходов, имели больше моментов, чем соперник.Уже на данном отрезке сезона видно, что у "Зенита" стабильный устоявшийся стартовый состав в отличие от "Спартака". Неплохо отлажено командное взаимопонимание, подопечные Семака быстро возвращаются в оборону и слаженно бегут в атаку.Когда Маркизио наберет оптимальную форму, есть перспектива роста. Они с Паредесом могут контролировать середину поля, снабжать мячами нападающих и сами активно участвовать в атаках.Исходя из сложного графика, ничья в Дании по такому матчу – положительный исход для "Зенита", - сказал Бубнов.