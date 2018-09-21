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Бубнов: у "Зенита" стабильный устоявшийся стартовый состав, в отличие от "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Зенитом" (1:1).

"Игра совершенно равная. Даже голы оказались похожими.

Петербуржцы во втором тайме создали много опасных подходов, имели больше моментов, чем соперник.

Уже на данном отрезке сезона видно, что у "Зенита" стабильный устоявшийся стартовый состав в отличие от "Спартака". Неплохо отлажено командное взаимопонимание, подопечные Семака быстро возвращаются в оборону и слаженно бегут в атаку.

Когда Маркизио наберет оптимальную форму, есть перспектива роста. Они с Паредесом могут контролировать середину поля, снабжать мячами нападающих и сами активно участвовать в атаках.

Исходя из сложного графика, ничья в Дании по такому матчу – положительный исход для "Зенита", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов Зенит Спартак
Сегодня, 11:25
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№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бубнов: у "Зенита" стабильный устоявшийся стартовый состав, в отличие от "Спартака"
...Когда Маркизио наберет оптимальную форму, есть перспектива роста. Они с Паредесом могут контролировать середину поля, снабжать мячами нападающих и сами активно участвовать в атаках.
Для этого нужно, чтобы с Паредесом и Маркизио, как вариант, играл чистый опорник Кранневиттер, который хоть лучше всех в команде может отбирать мячи(у Кузяева с этим хуже), тогда они могут расположиться выше его и постоянно выдавать пасы атакующим. С нетерпеним надо ждать возвращения на поле Кокорина, сумеет ли Семак найти ему самую эффективную позицию- или под Дзюбой, или вместо него, или блуждающего форварда, что, отчасти, демонстрирует сейчас Ерохин. Тогда и забиваться будут мячи из тех моментов, которые имел Ерохин и бездарно запорол(но про это многие помалкивают) из-за отсутствия техники и мастерства.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:22) #
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online

Честно признается кот(в зале не поверили). -Так вот, кот испил из графина воду. Прежнее мое отношение несерьезное , можно сказать безмозглое, господа. Черная муха пошла по кафедре - вот ведь ***!- Кот прихлопнул насекомое. Мое прежнее состояние лишь в прошлом!. Семак действительно вдумчивый тренер, самородок.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Зенит хорош был, жаль что не выиграли.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:15) #
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«Зенит»
У Зенита есть команда.Проблемы с физикой и маленькой скамейкой.Оздоев,Кран и Эрнани на ней это не усиление,будь у Зенита побольше возможностей для ротации было бы проще.Остается надеяться что Кокорин и Маммана в октябре на поле выйдут,Жирков и Нобоа судя по всему не раньше марта.Когда Маркизио наберет форму станет легче в центре поля.Так что на фоне количества матчей одним составом результат нормален.Климат в команде хороший.Все выкладываются при Семаке.Паредес и Дриусси выглядят совсем иначе чем при Манчини в плане отдачи.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зенит в целом понравился. Семак - молодчина!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:46) #
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«Зенит»
bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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