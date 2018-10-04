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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Кечинов: "Спартак" наконец должен порадовать болельщиков
Бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых и "Вильярреала" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 октября в Москве, начало — в 22:00 мск.
"Жду хорошей игры от "Спартака". Наконец уже должны порадовать болельщиков, потому что немного заждались мы. Понятно, что сейчас не очень хорошая обстановка в команде, но, в любом случае, я думаю, что придут очень много болельщиков. И соперник хороший. Поэтому ожидания самые что ни на есть боевые.
Повлияет ли плохая игровая форма "Вильярреала" на матч Лиги Европы? Нет. Это совершенно отдельный турнир. Я думаю, как раз-таки, сегодня "Вильярреал" предстанет боеспособным коллективом. Я даже не сомневаюсь в этом. И всегда мы против испанских команд играем тяжело, натужно и это делает матч более интересным", - цитирует Кечинова Sport24.
"Жду хорошей игры от "Спартака". Наконец уже должны порадовать болельщиков, потому что немного заждались мы. Понятно, что сейчас не очень хорошая обстановка в команде, но, в любом случае, я думаю, что придут очень много болельщиков. И соперник хороший. Поэтому ожидания самые что ни на есть боевые.
Повлияет ли плохая игровая форма "Вильярреала" на матч Лиги Европы? Нет. Это совершенно отдельный турнир. Я думаю, как раз-таки, сегодня "Вильярреал" предстанет боеспособным коллективом. Я даже не сомневаюсь в этом. И всегда мы против испанских команд играем тяжело, натужно и это делает матч более интересным", - цитирует Кечинова Sport24.
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