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На матче "Краснодар" - "Севилья" присутствует 31346 зрителей

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - "Севилья" присутствует 31346 зрителей.

Всего арена вмещает 34302 человек.
Теги: Краснодар Севилья
Вчера, 23:39
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