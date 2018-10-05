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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Мурад Мусаев: "Краснодару" нужно забыть победу над "Севильей" и двигаться вперёд
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал домашнюю победу над "Севильей" (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
"С первых минут мы действовали качественно, но пропустили гол со стандарта. Мы должны были тайм справиться с игрой на своей половине поля, избежали потерь. Оба игрока, вышедших на замену, справились со своей задачей и отлично сыграли. Куэву мы выбрали сегодня потому, что центрфорвардов у нас нет. Это футболист с хорошей техникой, у него хороший пас, мы должны были играть низом. Он справился. Они менялись по позиции с Мамаевым, который тоже играл в атаке второй тайм.
Как нам удалось настолько уверенно противостоять сегодня "Севилье"? Это не вопрос одного дня. Ребята настроились, были готовы к борьбе. Футболисты показывают хорошую игровую дисциплину, потому и удалось так уверенно противостоять такому сопернику. Мы действовали достаточно компактно и узко, знали, что они будут комбинировать, потому и получилось сделать так много перехватов.
Когда собирается полный стадион, за команду болеет город, нам гораздо легче добиваться результата. Нам просто нужно забыть о том, какую победу мы одержали и двигаться вперёд", - цитирует Мусаева "Чемпионат.сом".
"С первых минут мы действовали качественно, но пропустили гол со стандарта. Мы должны были тайм справиться с игрой на своей половине поля, избежали потерь. Оба игрока, вышедших на замену, справились со своей задачей и отлично сыграли. Куэву мы выбрали сегодня потому, что центрфорвардов у нас нет. Это футболист с хорошей техникой, у него хороший пас, мы должны были играть низом. Он справился. Они менялись по позиции с Мамаевым, который тоже играл в атаке второй тайм.
Как нам удалось настолько уверенно противостоять сегодня "Севилье"? Это не вопрос одного дня. Ребята настроились, были готовы к борьбе. Футболисты показывают хорошую игровую дисциплину, потому и удалось так уверенно противостоять такому сопернику. Мы действовали достаточно компактно и узко, знали, что они будут комбинировать, потому и получилось сделать так много перехватов.
Когда собирается полный стадион, за команду болеет город, нам гораздо легче добиваться результата. Нам просто нужно забыть о том, какую победу мы одержали и двигаться вперёд", - цитирует Мусаева "Чемпионат.сом".
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