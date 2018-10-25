Бранислав Иванович: не самая наша лучшая игра, но очень важная победа (видео)

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович высказался о победе над "Бордо" в Лиге Европы, передает корреспондент- Тяжелая игра получилась. Сначала мы смотрели, что это за соперник. Они играли на контратаках. Потом они забили гол, мы проснулись и стали лучше играть, больше агрессии, давления. В итоге выиграли, взяли три очка. Не самая наша лучшая игра, но очень важная победа.- Он хороший, хороший.