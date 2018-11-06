Игорь Смольников пропустит предстоящий матч с "Бордо"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников пропустит предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо".30-летний игрок после травмы занимается по индивидуальной программе."Зенит" завтра утром вылетит в Бордо, а вечером проведет во Франции открытую тренировку.