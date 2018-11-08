Еременко, Фернандо и Луиз Адриану - в "старте" "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

Еременко, Фернандо и Луиз Адриану - в "старте" "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

"Спартак": Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернанду, Ханни, Попов, Р. Еременко, Адриану.

Запасные: Ребров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Тимофеев, Ломовицкий, Зе Луиш.
Теги: Спартак Рейнджерс
Сегодня, 19:59
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19
(2)
#19  Roganov   (Сегодня, 20:51)
  • -1
  •  (1)
online

Кутепов в прошлом матче предголевую передачу дал, хватит гнать на пацана! Все ошибаются. Главное - тромбона в основе нету.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#18  GPS   (Сегодня, 20:35)
  • -3
  •  (3)
online

Массимо Каррера покинул Россию..(((
Теперь тебе ничего не мешает побеждать, а ,Федун?


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#17  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:34)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971

Так если футболист хорош в сборной

В сборной он был с Игнашевичем, а без него он ноль.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#16  cska1971  Москва (Сегодня, 20:31)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: FanatFCSM
не понимаешь разницу клуба и сборной


Так если футболист хорош в сборной, в клубе он должен быть еще лучше...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#15  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:29)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FanatFCSM
но тактика я так понимаю

Да тут и понимать нечего - "Пни вперед, Луиза упадет, Фернандо со штрафного забьет"
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#14  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 20:27)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
Странно... Еще каких то 4 месяца назад все поросята падали ниц перед этим достойнейшим защитником (Кутепов) и готовы были лоб расшибить, молясь на него. А сейчас какие то недовольства в стаде.... Неисповедимы пути Господни...

Ты туп, если не понимаешь разницу клуба и сборной.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#13  Поло   (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (2)

w1nn3r,
Даже не знаю, чел 4 матча подряд с одной и той же ошибкой привозит. Как запраграмированный ))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#12  w1nn3r   (Сегодня, 20:26)
  • 0
  •  (6)

Цитата: DMS
Странно... Еще каких то 4 месяца назад все поросята падали ниц перед этим достойнейшим защитником (Кутепов) и готовы были лоб расшибить, молясь на него. А сейчас какие то недовольства в стаде.... Неисповедимы пути Господни...

ещё один клоун, где ты это вычитал?
Регистрация: 31.08.2017 [жалоба]
#11  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 20:25)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Cостав неплох , но тактика я так понимаю опять 4-3-3 с 3 опорниками, так что опять катать мяч в центре, а потом заброс на адриано и надеяться на удачу. мех


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#10  DMS  Советский союз (Сегодня, 20:21)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Странно... Еще каких то 4 месяца назад все поросята падали ниц перед этим достойнейшим защитником (Кутепов) и готовы были лоб расшибить, молясь на него. А сейчас какие то недовольства в стаде.... Неисповедимы пути Господни...
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#9  w1nn3r   (Сегодня, 20:20)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Поло
Нет повести печальнее на свете, чем в центре обороны Кутепов и Боккетти

да Боккети то ещё ладно....)
Регистрация: 31.08.2017 [жалоба]
#8  Кир Мяс   (Сегодня, 20:18)
  • +1
  •  (5)

уже хоть что-то
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#7  Поло   (Сегодня, 20:16)
  • +11
  •  (13)

Нет повести печальнее на свете, чем в центре обороны Кутепов и Боккетти
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#6  rwspartach  Россия (Сегодня, 20:13)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Ну, и кто с таким стартом капитаном?
Фернандо?

Боккети.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:12)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, и кто с таким стартом капитаном?
Фернандо?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  w1nn3r   (Сегодня, 20:07)
  • -5
  •  (9)

Цитата: Хитрый Лис
С чего это сегодня у Спартака адекватный состав(ну, кроме Кутепова)? Непривышно...неужто таки решили побороться в говночашке?

ты чё забыл тут? иди в своей говночашке разбирайся
Регистрация: 31.08.2017 [жалоба]
#3  VS1976  ЮФО (Сегодня, 20:02)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Опять Кутепов((((((((((((((((((((


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 20:01)
  • +5
  •  (11)

Накуя Кутепов ? Ну поставь Джикия.и все окей ...нет мля каждый матч разный состав ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:01)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
С чего это сегодня у Спартака адекватный состав(ну, кроме Кутепова)? Непривышно...неужто таки решили побороться в говночашке?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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