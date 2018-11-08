Маурисио Перейра: мы не должны пропускать в первом тайме

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра прокомментировал победу над "Стандардом" в Лиге Европы, передает корреспондент- Команда соперника была сконцентрирована, не могли создать моменты, но во втором тайме переломили ситуацию.- Прежде всего нашим характером и индивидуальными качествами игроков. Мы не хотели так играть. У нас будет время все проанализировать и сделать выводы.- Ничего особенного не сказал. Дал установку, как разыгрывать стандарты. Наши игроки показали характер.- Физически я полностью готов. Это решение тренерского штаба. Играют 11 сильных игроков.- Так не должно быть, мы не должны пропускать в первом тайме. Благодаря атмосфере в команде мы можем переломить исход. Раньше этого не было.