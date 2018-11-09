Стивен Джеррард: "Рейнджерс" проиграл "Спартаку" по делу

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
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|0
|2
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|3
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|4
|БАТЭ
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|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал поражение от "Спартака" (3:4) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
– Расстроены?
– Да, конечно. В первую очередь – результатом. Можно сказать, что мы играли опасно, смело. В некоторых моментах получали за это вознаграждение. Но мы играли с достойным, опасным соперником, и он, бывает, наказывает тебя. Это и произошло сегодня.
Также сильно расстроен тем, как мы организовали сегодня оборону. У нас не было четкого распределения линий, четкого распределения ролей. Мы пропустили четыре гола, хотя могли и больше. Игра в обороне нам не удалась.
– Вам помешало, что во втором тайме вполне можно было выстроить игру от обороны? Вас же устраивала ничья?
– Замены помогли бы. Но то, что нам удалось достичь сегодня, было не за счет тактики, а за счет индивидуальной игры отдельных футболистов. При этом было совершено много ошибок. Мы бы могли ужержать счет 3:2. Но у нас были ужасные пять минут в начале второго тайма.
– Можете оценить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы?
– Результат сегодняшней игры ставит перед нами еще более тяжелую задачу. Сегодня наши шансы уменьшились. Но задача выйти в плей-офф по-прежнему стоит. Мы проиграли сегодня в основном из-за неправильно построенной обороны. Был шанс сыграть 4:4, но мы не забили. Мы проиграли по делу.
"Спорт-Экспресс"
– Расстроены?
– Да, конечно. В первую очередь – результатом. Можно сказать, что мы играли опасно, смело. В некоторых моментах получали за это вознаграждение. Но мы играли с достойным, опасным соперником, и он, бывает, наказывает тебя. Это и произошло сегодня.
Также сильно расстроен тем, как мы организовали сегодня оборону. У нас не было четкого распределения линий, четкого распределения ролей. Мы пропустили четыре гола, хотя могли и больше. Игра в обороне нам не удалась.
– Вам помешало, что во втором тайме вполне можно было выстроить игру от обороны? Вас же устраивала ничья?
– Замены помогли бы. Но то, что нам удалось достичь сегодня, было не за счет тактики, а за счет индивидуальной игры отдельных футболистов. При этом было совершено много ошибок. Мы бы могли ужержать счет 3:2. Но у нас были ужасные пять минут в начале второго тайма.
– Можете оценить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы?
– Результат сегодняшней игры ставит перед нами еще более тяжелую задачу. Сегодня наши шансы уменьшились. Но задача выйти в плей-офф по-прежнему стоит. Мы проиграли сегодня в основном из-за неправильно построенной обороны. Был шанс сыграть 4:4, но мы не забили. Мы проиграли по делу.
"Спорт-Экспресс"
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