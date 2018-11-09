Стивен Джеррард: "Рейнджерс" проиграл "Спартаку" по делу

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал поражение от "Спартака" (3:4) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.– Да, конечно. В первую очередь – результатом. Можно сказать, что мы играли опасно, смело. В некоторых моментах получали за это вознаграждение. Но мы играли с достойным, опасным соперником, и он, бывает, наказывает тебя. Это и произошло сегодня.Также сильно расстроен тем, как мы организовали сегодня оборону. У нас не было четкого распределения линий, четкого распределения ролей. Мы пропустили четыре гола, хотя могли и больше. Игра в обороне нам не удалась.– Замены помогли бы. Но то, что нам удалось достичь сегодня, было не за счет тактики, а за счет индивидуальной игры отдельных футболистов. При этом было совершено много ошибок. Мы бы могли ужержать счет 3:2. Но у нас были ужасные пять минут в начале второго тайма.– Результат сегодняшней игры ставит перед нами еще более тяжелую задачу. Сегодня наши шансы уменьшились. Но задача выйти в плей-офф по-прежнему стоит. Мы проиграли сегодня в основном из-за неправильно построенной обороны. Был шанс сыграть 4:4, но мы не забили. Мы проиграли по делу.