Юрий Газинский: не хочется обращать внимание на плотный график, все так играют (видео)

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после победы над «Стандартом» в матче Лиги Европы (2:1) ответил на вопросыи отметил, что старается не обращать внимание на плотный график, не разделяет турниры по важности и считает, что перенос матча с «Енисеем» из Красноряска – это правильно.– Не соглашусь, играли неплохо, были подходы, получили нелепый мяч. Из-за него игра не пошла. Однако во втором тайме нашли в себе силы и одержали волевую победу. Мы в каждом матче верим, что сможем победить.– Не без этого, но на это не хочется обращать внимание, все играют в таком графике, «Стандарт» тоже. Нормальная история.– Каждая команда хочет занять первое место, «Краснодар» не исключение, но впереди есть 2 матча, которые всё решат.– Играем, идём от матча к матчу. Неправильно разделять. Кубок России – тоже турнир, где можно завоевать трофей.– Это плюс. Во-вторых, в Красноярске не та погода, которая позволила бы комфортно играть. Думаю, это правильное решение.