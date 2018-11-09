Мурад Мусаев: терпение "Краснодара" вознаградилось

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Мурад Мусаев: терпение "Краснодара" вознаградилось

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над бельгийским "Стандардом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда, проигрывая, не отошла от своей игры.

- До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол, - отметил Мусаев. - Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.

- За счет чего удалось забить? И почему концовка осталась за "Краснодаром"?

- За счет того, что не отошли от своей игры - мы планомерно раскачивали оборону соперника, забили два фантастических гола. Наше терпение вознаградилось.

- Вы весь в черном. Было предчувствие?

- (Улыбается). Нет, у меня куртка серая.

- Что с вратарями? Согласны, что первые минут 60-70 "Краснодар" проигрывал все?

- Я не соглашусь. Не было того, что вы говорите. Нас не переигрывали. Например, с "Ростовом" мы выиграли больше единоборств - 53 на 47. Да, были опасные стандарты, контратаки, но мы играли достойно с учетом того, как соперник действует в обороне. Не было провала. С "Ростовом" всем сложно. со "Стандардом" до гола в наши ворота мы играли хорошо. А с вратарями следующее: у Крицюка проблемы с приводящей мышцей, еще будет восстанавливаться 10 дней, а Синицын получил повреждение на 1-й минуте матча с "Ростовом", дней на 10 выбыл. Радует что молодой вратарь Сафонов проявил себя хорошо.

- Куэва выпал из игры. Почему?

- Он пришел из другого футбола, играл в Бразилии, у себя на родине - там по-другому. В Европе таким игрокам тяжело первое время. Год назад Вандерсон тоже был таким. Куэве нужна адаптация, и со временем мы увидим другого игрока.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мусаев Краснодар Стандард
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