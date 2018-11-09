Мурад Мусаев: терпение "Краснодара" вознаградилось

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Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
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|4
|БАТЭ
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|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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00:53
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"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (39)
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Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (2)
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Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (1)
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Мурад Мусаев: терпение "Краснодара" вознаградилось
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над бельгийским "Стандардом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда, проигрывая, не отошла от своей игры.
- До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол, - отметил Мусаев. - Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.
- За счет чего удалось забить? И почему концовка осталась за "Краснодаром"?
- За счет того, что не отошли от своей игры - мы планомерно раскачивали оборону соперника, забили два фантастических гола. Наше терпение вознаградилось.
- Вы весь в черном. Было предчувствие?
- (Улыбается). Нет, у меня куртка серая.
- Что с вратарями? Согласны, что первые минут 60-70 "Краснодар" проигрывал все?
- Я не соглашусь. Не было того, что вы говорите. Нас не переигрывали. Например, с "Ростовом" мы выиграли больше единоборств - 53 на 47. Да, были опасные стандарты, контратаки, но мы играли достойно с учетом того, как соперник действует в обороне. Не было провала. С "Ростовом" всем сложно. со "Стандардом" до гола в наши ворота мы играли хорошо. А с вратарями следующее: у Крицюка проблемы с приводящей мышцей, еще будет восстанавливаться 10 дней, а Синицын получил повреждение на 1-й минуте матча с "Ростовом", дней на 10 выбыл. Радует что молодой вратарь Сафонов проявил себя хорошо.
- Куэва выпал из игры. Почему?
- Он пришел из другого футбола, играл в Бразилии, у себя на родине - там по-другому. В Европе таким игрокам тяжело первое время. Год назад Вандерсон тоже был таким. Куэве нужна адаптация, и со временем мы увидим другого игрока.
"Спорт-Экспресс"
- До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол, - отметил Мусаев. - Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.
- За счет чего удалось забить? И почему концовка осталась за "Краснодаром"?
- За счет того, что не отошли от своей игры - мы планомерно раскачивали оборону соперника, забили два фантастических гола. Наше терпение вознаградилось.
- Вы весь в черном. Было предчувствие?
- (Улыбается). Нет, у меня куртка серая.
- Что с вратарями? Согласны, что первые минут 60-70 "Краснодар" проигрывал все?
- Я не соглашусь. Не было того, что вы говорите. Нас не переигрывали. Например, с "Ростовом" мы выиграли больше единоборств - 53 на 47. Да, были опасные стандарты, контратаки, но мы играли достойно с учетом того, как соперник действует в обороне. Не было провала. С "Ростовом" всем сложно. со "Стандардом" до гола в наши ворота мы играли хорошо. А с вратарями следующее: у Крицюка проблемы с приводящей мышцей, еще будет восстанавливаться 10 дней, а Синицын получил повреждение на 1-й минуте матча с "Ростовом", дней на 10 выбыл. Радует что молодой вратарь Сафонов проявил себя хорошо.
- Куэва выпал из игры. Почему?
- Он пришел из другого футбола, играл в Бразилии, у себя на родине - там по-другому. В Европе таким игрокам тяжело первое время. Год назад Вандерсон тоже был таким. Куэве нужна адаптация, и со временем мы увидим другого игрока.
"Спорт-Экспресс"
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