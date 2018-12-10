"Вильярреал" уволил главного тренера за три дня до матча со "Спартаком"

Хавьер Кальеха сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера "Вильярреала".В субботу "желтая субмарина" уступила на своем поле "Сельте" в матче 15-го тура Ла Лиги (2:3). Команда после 15 туров идет на 17-м месте в турнирной таблице всего в трех очках от зоны вылета.Следующим соперником "Вильярреала" станет московский "Спартак". 13 декабря клубы сыграют между собой в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы.