Родионов и Измайлов полетели на матч с "Вильярреалом" отдельно от команды, эконом-классом

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и гендиректор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" отдельно от команды.Руководители красно-белых полетели утренним рейсом "Аэрофлота" Москва – Валенсия за сутки до игры. Оба заняли места в эконом-классе наряду с многочисленными болельщиками.