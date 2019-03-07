Испанские обидчики наших клубов против друг друга и роскошная вывеска для Лиги Европы

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|...
|6
|Валенсия
|31
|46
|...
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|...
|17
|Вильярреал
|31
|30
|...
|20
|Уэска
|31
|24
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Лента новостей:
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (11)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (11)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (6)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (6)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (33)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (33)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (11)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (11)
Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
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Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Вчера, 20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
Вчера, 20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
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Вчера, 20:37
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Испанские обидчики наших клубов против друг друга и роскошная вывеска для Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Наполи» сразятся в четвертьфинале второго по значимости еврокубка, хотя обе команды по уровню дотягивают и до ЛЧ, а «Вильярреал» и «Валенсия», вынесшие «Зенит» и «Краснодар», будут играть между собой. Европейские матчи продолжаются
Теневой финал
Обе команды великоваты для Лиги Европы, но ни одна из них наверняка не станет брезговать возможностью выиграть трофей, пусть для топ-клубов он и не кажется особо великим. Мотивация здесь кроется вовсе не в престиже.
Для Эмери – кстати, большого специалиста по Лиге Европы (он выигрывал турнир, возглавляя «Севилью», три раза подряд) – это первый сезон в Лондоне. Естественно, гладким в такой боевой лиге, как английская, он получиться просто не мог. Даже «Сити» Пепа, которым теперь не восхищается только самый оголтелый хейтер, не выстрелил сразу. Гвардиоле потребовалось время, чтобы освоиться, разогнаться, подстроить подопечных под себя.
«Арсенал» балансирует на грани еврокубковых мест. Иногда подбирается к Лиге Чемпионов, иногда выпадает вовсе – острая борьба идёт между ним, «Челси» и «Манчестером Юнайтед». Вполне может выйти и так, что «пушкари» останутся на шестой строчке (сейчас до неё всего лишь 2 очка), которая оставить их без еврокубков на следующий сезон. А вот это уже будет удар. И факт первого сезона не снимет с Эмери ответственность за такой провал.
Победа в Лиге Европы – надёжный способ оформить себе место в Лиге Чемпионов. Тем более, и просто приятный бонус. Нельзя сказать, что это совсем маленький трофей, который можно легкомысленно отбросить.
«Наполи» мотивирован не необходимостью, а, скорее, скукой. «Ювентус» в чемпионате догнать нельзя. Выпасть из зоны Лиги Чемпионов на следующий сезон у команды Анчелотти тоже не получится – они идут на второй позиции с солидным запасом. Чем ещё заниматься скучающей итальянской команде на финише сезона? Очевидно, попытаться взять Лигу Европы.
В игровом плане отдавать кому-то предпочтение тяжело, потому что и «Наполи», и «Арсенал» не отличаются стабильностью («канониры» очень зависят от места проведения - дома играют хорошо, в гостях совсем плохо). Неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа», а до этого уступили «Эмполи», а Лондон после трёх уверенных матчей (и победой над прямым конкурентом «МЮ») внезапно оказался слабее «Эвертона».
Фаворит турнира с лёгким соперником
У «Челси» дела ещё тяжелее, чем у «Арсенала». При этом – как всё непросто – «синие» на данный момент выше в чемпионате. Всё из-за специфического характера наставника «Челси» Сарри (он, кстати, тоже работает в Англии первый сезон) и его игровых принципов. Если Эмери не прилетает негатив за результаты, то Сарри на протяжении сезонa регулярно песочили свои же болельщики. Что уж говорить о прессе?
После провальной зимы «синим» удалось стабилизироваться. Сарри перестал упрямиться, постарался быть гибким и перестал выпускать одну и ту же формацию в надежде, что на этот раз она сработает, а потом ругать своих игроков на пресс-конференциях. И та безумная пассивность в атаке, из-за которой команда не могла забивать, пошла на спад.
Насчёт мотивации Лондона вряд ли можно что-то добавить к тому, что она точно такая же, как и у «Арсенала».
Главное, что у «Челси» пока ещё есть Азар (в прессе упорно пишут, что в конце сезона он покинет Лондон). Это главная звезда Лиги Европы. Для того, чтобы лишний раз не распыляться – просто взгляните на его гол «Вест Хэму»
Даже страшно представить, что бельгиец в такой форме сделает со скромной «Славией». С другой стороны, не факт, что он выйдет. Сарри обещал глубокую ротацию:
- Не знаю, сыграет ли Эден Азар, так как вчера он занимался только по восстановительной программе в тренажерном зале, и я его не видел.
Он был столь же уставшим, как футболисты, которые сыграли все 90 минут. «Славия» играла в субботу, а мы – в понедельник. Возможно, нам придется заменить пять-шесть игроков, - сказал Сарри.
Учитывая, насколько мощно «Славия» выступила против «Севильи», и отсутствие Азара, может, рано списывать её со счетов?
Обидчики наших команд
В кои-то веки была реальная надежда, что наши команды пройдут дальше 1/8 в Лиге Европы. «Зениту» встретилась тонущая в Примере «жёлтая субмарина», а «Краснодар», казалось, после прохода «Байера» был готов на любые подвиги.
Но питерцы бездарно слили домашнюю игру, а «Краснодару» ужасно не повезло – и на последних мгновениях встречи «Валенсия» оформила ответный мяч и прошла дальше.
Теперь испанские команды будут играть между собой. Мы, естественно, будем притапливать за «Валенсию», потому что за неё играет Денис Черышев. Да и, прямо говоря, против топов, которые встретятся в полуфинале и финале («Челси», «Арсенал» или «Наполи») у боевитого, но скромного «Вильярреала» шансов почти наверняка не будет.
Правда, и «Валенсия» умудрилась в последнем туре Ла Лиги уступить предпоследнему Райо Вальекано. До этого команда выдала 17 матчей без поражений (клубный рекорд), но семь раз в этой серии «Валенсия» играла вничью.
А мы, в первую очередь, надеемся, что наконец-то попрёт у Черышева. Он не забивал за клуб с середины февраля – тогда Денис сделал гол плюс пас в игре против «Селтика». На фоне его роскошных выступлений за сборную этот факт звучит дико.
Может «Бенфика» наконец-то прервёт проклятие?
На первый взгляд, «Бенфике» сейчас не очень до еврокубков, слишком остро стоит вопрос в чемпионате. «Орлы» ещё лидируют, но опережают «Порту», который, рубится в Лиге Чемпионов, лишь по дополнительным показаниям. Возможно, что чемпионство куда важнее возможной победы в Лиге Европы (особенно, когда до неё ещё далековато). Но португальцы наверняка будут рубится из-за своего еврокубкового проклятия.
Проклятие Гуттманна, уволенного из команды в 1962 (экс-наставник «Бенфики» сказал, что клуб ещё сто лет не выиграет еврокубок), продолжает держаться. «Бенфика» восемь раз играла в финалах европейских кубков и проиграла все восемь. Сто лет не прошло, но, может, пора?..
Хотя для начала надо пройти «Айнтрахт», который выглядит сейчас особенно грозно. Немцы в последнее время блестяще идут в Бундеслиге (да и вообще – они выбили «Интер» в прошлом раунде) и борются за место в Лиге Чемпионов – команда из Франкфурта выпихнула из четвёрки даже «Боруссию» Менхенгладбах, которая долгое время шла второй в чемпионате.
А ещё у немцев безумная поддержка. На гостевой матч против «Милана» приехало 20 тысяч человек. Португалия будет чуть подальше, но вряд ли это остановит фанатов одной из команд-открытий этого сезона.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
? MATCH DAY— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) April 11, 2019
?? ArsenalNapoli ??
?? #UEL @EuropaLeague
?? #KK26 #famiglia
? #ForzaNapoliSempre #DifendoLaCitt? @sscnapoli ?? pic.twitter.com/xRAxk8AC1k
Теневой финал
Обе команды великоваты для Лиги Европы, но ни одна из них наверняка не станет брезговать возможностью выиграть трофей, пусть для топ-клубов он и не кажется особо великим. Мотивация здесь кроется вовсе не в престиже.
Для Эмери – кстати, большого специалиста по Лиге Европы (он выигрывал турнир, возглавляя «Севилью», три раза подряд) – это первый сезон в Лондоне. Естественно, гладким в такой боевой лиге, как английская, он получиться просто не мог. Даже «Сити» Пепа, которым теперь не восхищается только самый оголтелый хейтер, не выстрелил сразу. Гвардиоле потребовалось время, чтобы освоиться, разогнаться, подстроить подопечных под себя.
«Арсенал» балансирует на грани еврокубковых мест. Иногда подбирается к Лиге Чемпионов, иногда выпадает вовсе – острая борьба идёт между ним, «Челси» и «Манчестером Юнайтед». Вполне может выйти и так, что «пушкари» останутся на шестой строчке (сейчас до неё всего лишь 2 очка), которая оставить их без еврокубков на следующий сезон. А вот это уже будет удар. И факт первого сезона не снимет с Эмери ответственность за такой провал.
Победа в Лиге Европы – надёжный способ оформить себе место в Лиге Чемпионов. Тем более, и просто приятный бонус. Нельзя сказать, что это совсем маленький трофей, который можно легкомысленно отбросить.
«Наполи» мотивирован не необходимостью, а, скорее, скукой. «Ювентус» в чемпионате догнать нельзя. Выпасть из зоны Лиги Чемпионов на следующий сезон у команды Анчелотти тоже не получится – они идут на второй позиции с солидным запасом. Чем ещё заниматься скучающей итальянской команде на финише сезона? Очевидно, попытаться взять Лигу Европы.
В игровом плане отдавать кому-то предпочтение тяжело, потому что и «Наполи», и «Арсенал» не отличаются стабильностью («канониры» очень зависят от места проведения - дома играют хорошо, в гостях совсем плохо). Неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа», а до этого уступили «Эмполи», а Лондон после трёх уверенных матчей (и победой над прямым конкурентом «МЮ») внезапно оказался слабее «Эвертона».
Quarter-final day in Prague! ?— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2019
COME ON CHELSEA! #SLACHE pic.twitter.com/cbIQTNpJSl
Фаворит турнира с лёгким соперником
У «Челси» дела ещё тяжелее, чем у «Арсенала». При этом – как всё непросто – «синие» на данный момент выше в чемпионате. Всё из-за специфического характера наставника «Челси» Сарри (он, кстати, тоже работает в Англии первый сезон) и его игровых принципов. Если Эмери не прилетает негатив за результаты, то Сарри на протяжении сезонa регулярно песочили свои же болельщики. Что уж говорить о прессе?
После провальной зимы «синим» удалось стабилизироваться. Сарри перестал упрямиться, постарался быть гибким и перестал выпускать одну и ту же формацию в надежде, что на этот раз она сработает, а потом ругать своих игроков на пресс-конференциях. И та безумная пассивность в атаке, из-за которой команда не могла забивать, пошла на спад.
Насчёт мотивации Лондона вряд ли можно что-то добавить к тому, что она точно такая же, как и у «Арсенала».
Главное, что у «Челси» пока ещё есть Азар (в прессе упорно пишут, что в конце сезона он покинет Лондон). Это главная звезда Лиги Европы. Для того, чтобы лишний раз не распыляться – просто взгляните на его гол «Вест Хэму»
Даже страшно представить, что бельгиец в такой форме сделает со скромной «Славией». С другой стороны, не факт, что он выйдет. Сарри обещал глубокую ротацию:
- Не знаю, сыграет ли Эден Азар, так как вчера он занимался только по восстановительной программе в тренажерном зале, и я его не видел.
Он был столь же уставшим, как футболисты, которые сыграли все 90 минут. «Славия» играла в субботу, а мы – в понедельник. Возможно, нам придется заменить пять-шесть игроков, - сказал Сарри.
Учитывая, насколько мощно «Славия» выступила против «Севильи», и отсутствие Азара, может, рано списывать её со счетов?
? D?A DE PARTIDO ? @EuropaLeague— Valencia CF ?? (@valenciacf) April 11, 2019
#? #VillarrealVCF
? 21:00 horas
? Estadi de la Cer?mica
? @valenciacf
? Movistar Liga de Campeones
?? #VCFMediaRadio (92.6 FM VLC)#AmuntValencia ? pic.twitter.com/XxyxW7cpaw
Обидчики наших команд
В кои-то веки была реальная надежда, что наши команды пройдут дальше 1/8 в Лиге Европы. «Зениту» встретилась тонущая в Примере «жёлтая субмарина», а «Краснодар», казалось, после прохода «Байера» был готов на любые подвиги.
Но питерцы бездарно слили домашнюю игру, а «Краснодару» ужасно не повезло – и на последних мгновениях встречи «Валенсия» оформила ответный мяч и прошла дальше.
Теперь испанские команды будут играть между собой. Мы, естественно, будем притапливать за «Валенсию», потому что за неё играет Денис Черышев. Да и, прямо говоря, против топов, которые встретятся в полуфинале и финале («Челси», «Арсенал» или «Наполи») у боевитого, но скромного «Вильярреала» шансов почти наверняка не будет.
Правда, и «Валенсия» умудрилась в последнем туре Ла Лиги уступить предпоследнему Райо Вальекано. До этого команда выдала 17 матчей без поражений (клубный рекорд), но семь раз в этой серии «Валенсия» играла вничью.
А мы, в первую очередь, надеемся, что наконец-то попрёт у Черышева. Он не забивал за клуб с середины февраля – тогда Денис сделал гол плюс пас в игре против «Селтика». На фоне его роскошных выступлений за сборную этот факт звучит дико.
?? Amanh?, todos ? Luz!#SLBSGE #TodosContam— SL Benfica (@SLBenfica) April 10, 2019
Aposta na vit?ria ? https://t.co/VnmiXTJv7P pic.twitter.com/GYJqX1MBVc
Может «Бенфика» наконец-то прервёт проклятие?
На первый взгляд, «Бенфике» сейчас не очень до еврокубков, слишком остро стоит вопрос в чемпионате. «Орлы» ещё лидируют, но опережают «Порту», который, рубится в Лиге Чемпионов, лишь по дополнительным показаниям. Возможно, что чемпионство куда важнее возможной победы в Лиге Европы (особенно, когда до неё ещё далековато). Но португальцы наверняка будут рубится из-за своего еврокубкового проклятия.
Проклятие Гуттманна, уволенного из команды в 1962 (экс-наставник «Бенфики» сказал, что клуб ещё сто лет не выиграет еврокубок), продолжает держаться. «Бенфика» восемь раз играла в финалах европейских кубков и проиграла все восемь. Сто лет не прошло, но, может, пора?..
Хотя для начала надо пройти «Айнтрахт», который выглядит сейчас особенно грозно. Немцы в последнее время блестяще идут в Бундеслиге (да и вообще – они выбили «Интер» в прошлом раунде) и борются за место в Лиге Чемпионов – команда из Франкфурта выпихнула из четвёрки даже «Боруссию» Менхенгладбах, которая долгое время шла второй в чемпионате.
А ещё у немцев безумная поддержка. На гостевой матч против «Милана» приехало 20 тысяч человек. Португалия будет чуть подальше, но вряд ли это остановит фанатов одной из команд-открытий этого сезона.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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