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Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Испанские обидчики наших клубов против друг друга и роскошная вывеска для Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Наполи» сразятся в четвертьфинале второго по значимости еврокубка, хотя обе команды по уровню дотягивают и до ЛЧ, а «Вильярреал» и «Валенсия», вынесшие «Зенит» и «Краснодар», будут играть между собой. Европейские матчи продолжаются


Теневой финал

Обе команды великоваты для Лиги Европы, но ни одна из них наверняка не станет брезговать возможностью выиграть трофей, пусть для топ-клубов он и не кажется особо великим. Мотивация здесь кроется вовсе не в престиже.

Для Эмери – кстати, большого специалиста по Лиге Европы (он выигрывал турнир, возглавляя «Севилью», три раза подряд) – это первый сезон в Лондоне. Естественно, гладким в такой боевой лиге, как английская, он получиться просто не мог. Даже «Сити» Пепа, которым теперь не восхищается только самый оголтелый хейтер, не выстрелил сразу. Гвардиоле потребовалось время, чтобы освоиться, разогнаться, подстроить подопечных под себя.

«Арсенал» балансирует на грани еврокубковых мест. Иногда подбирается к Лиге Чемпионов, иногда выпадает вовсе – острая борьба идёт между ним, «Челси» и «Манчестером Юнайтед». Вполне может выйти и так, что «пушкари» останутся на шестой строчке (сейчас до неё всего лишь 2 очка), которая оставить их без еврокубков на следующий сезон. А вот это уже будет удар. И факт первого сезона не снимет с Эмери ответственность за такой провал.

Победа в Лиге Европы – надёжный способ оформить себе место в Лиге Чемпионов. Тем более, и просто приятный бонус. Нельзя сказать, что это совсем маленький трофей, который можно легкомысленно отбросить.

«Наполи» мотивирован не необходимостью, а, скорее, скукой. «Ювентус» в чемпионате догнать нельзя. Выпасть из зоны Лиги Чемпионов на следующий сезон у команды Анчелотти тоже не получится – они идут на второй позиции с солидным запасом. Чем ещё заниматься скучающей итальянской команде на финише сезона? Очевидно, попытаться взять Лигу Европы.

В игровом плане отдавать кому-то предпочтение тяжело, потому что и «Наполи», и «Арсенал» не отличаются стабильностью («канониры» очень зависят от места проведения - дома играют хорошо, в гостях совсем плохо). Неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа», а до этого уступили «Эмполи», а Лондон после трёх уверенных матчей (и победой над прямым конкурентом «МЮ») внезапно оказался слабее «Эвертона».


Фаворит турнира с лёгким соперником

У «Челси» дела ещё тяжелее, чем у «Арсенала». При этом – как всё непросто – «синие» на данный момент выше в чемпионате. Всё из-за специфического характера наставника «Челси» Сарри (он, кстати, тоже работает в Англии первый сезон) и его игровых принципов. Если Эмери не прилетает негатив за результаты, то Сарри на протяжении сезонa регулярно песочили свои же болельщики. Что уж говорить о прессе?

После провальной зимы «синим» удалось стабилизироваться. Сарри перестал упрямиться, постарался быть гибким и перестал выпускать одну и ту же формацию в надежде, что на этот раз она сработает, а потом ругать своих игроков на пресс-конференциях. И та безумная пассивность в атаке, из-за которой команда не могла забивать, пошла на спад.

Насчёт мотивации Лондона вряд ли можно что-то добавить к тому, что она точно такая же, как и у «Арсенала».

Главное, что у «Челси» пока ещё есть Азар (в прессе упорно пишут, что в конце сезона он покинет Лондон). Это главная звезда Лиги Европы. Для того, чтобы лишний раз не распыляться – просто взгляните на его гол «Вест Хэму»



Даже страшно представить, что бельгиец в такой форме сделает со скромной «Славией». С другой стороны, не факт, что он выйдет. Сарри обещал глубокую ротацию:

- Не знаю, сыграет ли Эден Азар, так как вчера он занимался только по восстановительной программе в тренажерном зале, и я его не видел.

Он был столь же уставшим, как футболисты, которые сыграли все 90 минут. «Славия» играла в субботу, а мы – в понедельник. Возможно, нам придется заменить пять-шесть игроков, - сказал Сарри.

Учитывая, насколько мощно «Славия» выступила против «Севильи», и отсутствие Азара, может, рано списывать её со счетов?


Обидчики наших команд

В кои-то веки была реальная надежда, что наши команды пройдут дальше 1/8 в Лиге Европы. «Зениту» встретилась тонущая в Примере «жёлтая субмарина», а «Краснодар», казалось, после прохода «Байера» был готов на любые подвиги.

Но питерцы бездарно слили домашнюю игру, а «Краснодару» ужасно не повезло – и на последних мгновениях встречи «Валенсия» оформила ответный мяч и прошла дальше.

Теперь испанские команды будут играть между собой. Мы, естественно, будем притапливать за «Валенсию», потому что за неё играет Денис Черышев. Да и, прямо говоря, против топов, которые встретятся в полуфинале и финале («Челси», «Арсенал» или «Наполи») у боевитого, но скромного «Вильярреала» шансов почти наверняка не будет.

Правда, и «Валенсия» умудрилась в последнем туре Ла Лиги уступить предпоследнему Райо Вальекано. До этого команда выдала 17 матчей без поражений (клубный рекорд), но семь раз в этой серии «Валенсия» играла вничью.

А мы, в первую очередь, надеемся, что наконец-то попрёт у Черышева. Он не забивал за клуб с середины февраля – тогда Денис сделал гол плюс пас в игре против «Селтика». На фоне его роскошных выступлений за сборную этот факт звучит дико.


Может «Бенфика» наконец-то прервёт проклятие?

На первый взгляд, «Бенфике» сейчас не очень до еврокубков, слишком остро стоит вопрос в чемпионате. «Орлы» ещё лидируют, но опережают «Порту», который, рубится в Лиге Чемпионов, лишь по дополнительным показаниям. Возможно, что чемпионство куда важнее возможной победы в Лиге Европы (особенно, когда до неё ещё далековато). Но португальцы наверняка будут рубится из-за своего еврокубкового проклятия.

Проклятие Гуттманна, уволенного из команды в 1962 (экс-наставник «Бенфики» сказал, что клуб ещё сто лет не выиграет еврокубок), продолжает держаться. «Бенфика» восемь раз играла в финалах европейских кубков и проиграла все восемь. Сто лет не прошло, но, может, пора?..

Хотя для начала надо пройти «Айнтрахт», который выглядит сейчас особенно грозно. Немцы в последнее время блестяще идут в Бундеслиге (да и вообще – они выбили «Интер» в прошлом раунде) и борются за место в Лиге Чемпионов – команда из Франкфурта выпихнула из четвёрки даже «Боруссию» Менхенгладбах, которая долгое время шла второй в чемпионате.

А ещё у немцев безумная поддержка. На гостевой матч против «Милана» приехало 20 тысяч человек. Португалия будет чуть подальше, но вряд ли это остановит фанатов одной из команд-открытий этого сезона.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Валенсия Черышев Арсенал Лондон Наполи Челси Славия Айнтрахт Бенфика Вильярреал
Сегодня, 13:54
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