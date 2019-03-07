Генрих Мхитарян: мне очень больно

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян призвал свою команду одержать победу над "Челси" в матче финала Лиги Европы."Рассмотрев все возможные варианты, мне пришлось принять решение пропустить финал с "Челси". Такие игры случаются редко в карьере футболиста, я хочу признаться, что мне очень больно, потому что не смогу принять участие в финале ЛЕ. Буду болеть и подерживать свою команду. Давайте выиграем кубок!" – написал Мхитарян.