Арбитр Левников назначен на матч Лиги Европы "Партизани" - "Шериф" Российская бригада арбитров с Кириллом Левниковым во главе обслужит матч 2-й предварительной стадии Лиги Европы между албанским "Партизани" и молдавским "Шерифом". Об этом официально сообщила пресс-служба УЕФА. Арбитр Левников. Фото: РИА новости

Ассистентами главного арбитра выбраны Валерий Данченко и Андрей Веретешкин. Встреча пройдет в Тиране 25 июля. При этом отметив, что последний отработанный судьёй Левниковым матч "Ростов" - "Спартак" не обошёлся без скандала, и вопросов либо о профессионализме, либо о предвзятости судейства.



Так, например, глава судейского корпуса РФС Александр Егоров заявил ранее, что по его мнению - Левником должен был удалять футболиста Бакаева.