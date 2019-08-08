Бакаев спас, а Понсе отмазался за удаление. Оценки "Спартака" за матч с "Туном"

Драматичный матч, в котором крайние защитники "Спартака" вновь провалились, а Шюррле чуть не стал антигероем.У "Туна" за матч набралось только 4 удара в створ, поэтому работой голкипер "Спартака" особенно не был перегружен, как, например, против "Динамо". При этом Максименко не нервничал, не мешал центральным защитникам при подачах. А когда "Спартак" оказался в нокдауне, то кипер ценой горчичника сбил темп швейцарцев. В пропущенных голах его вины нет.И близко не подобрался к своей прошлогодней форме. Кажется, наоборот, Рассказов играет все хуже и хуже (только 60% удачных отборов, для сравнения у Джикии и Жиго - 100%). Его фланг оказался проходной зоной, из которой в штрафную "Спартака" летели и прострелы, и подачи. Да, третий гол начался с отбора Николая. Но это можно считать исправлением за первый мяч "Туна", когда Рассказов стоял и смотрел, как расстреливают Максименко. В атаке от правого защитника "Спартака" тоже было мало пользы.Неожиданно много "пожарил" для центрального защитника. То уступит борьбу (всего лишь 73% выигранных единоборств), находясь в более выгодной для себя позиции. То скинет мяч на ногу нападающему "Туну". То ошибется с передачей назад на Максименко. Обычно Жиго ассоциируется с мощью, характером. А в матче против швейцарцев он был воплощением нервозности, от которой в начале второго тайма заколбасило всю команду.В ответственный момент капитан "Спартака" не схватил жестко штурвал, когда команду заштормило, а сам поддался течению. Второй гол "Туна" влетел как раз из-под Джикии. Конечно, там для швейцарцев все "сделал" Айртон, но отменять секундное выключение Джикии нельзя. В некоторых моментах Георгий запаздывал с подстраховкой бразильца. В остальном, боролся и старался в привычном для себя стиле.Без конкуренции с Дмитрием Комбаровым бразилец совсем расслабился и снизил к себе требования на столько, что даже скорость и техника не выручает его. Последняя составляющая даже подвела против "Туна". Айртон так поверил в себя, что потерял мяч в простейшей ситуации, что привело ко второму голу. А ведь и до взятия ворот бразилец "творил" подобное, но швейцарцы прощали. Какие-то настройки левого защитника Олег Кононов должен поправить.Не поймал быстрый горчичник (и вообще не получил желтую карточку), а это значит, что Гулиев оставался в игре без потери в агрессивности до финального свистка. Много двигался, перебивал атаки "Туна" по центральной зоне, поддерживал выпады своей команды. Но особой остроты от Гулиева не было. Чаще всего он задерживался с мячом и не знал, куда сделать передачу. Аязу стоит быстрее принимать решения на поле.Полузащитник "Спартака" сделал игру команды в центре поля. Зобнин настоящим цербером выхватывал почти все мячи в своей зоне и тащил в атаку. 4 отбора, 3 обводки и все успешные. 67% выигранных дуэлей в обороне, в атаке - 78%. Казалось, что Зобнин покрывал всю границу перед своей штрафной, успевая страховать и Гулиева, и Мирзова, и Айртона. 88% точных передач говорит о том, что Роман идеально распоряжался мячом. Единственное, за что можно критиковать Зобнина, - это первый гол "Туна", когда опорники свободно дали пробить швейцарцам с линии штрафной.Хороший шаг к уровню Квинси Промеса сделал Зелимхан, став лучшим игроком матча. Это был идеальный перфоманс Бакаева во всем. Его обводки работали так, как надо. Его удары (3 из 4) были точными, а 2 выстрела вообще стали голевыми. Первый мяч - в стиле Арьена Роббена, второй - в стиле Луиса Адриано, аккуратно, между ног вратарю. Бакаев не выключался ни на секунду. Показательный момент, когда в середине первого тайма Джикия получил повреждение и отправился за бровку, в центральную зону защиты побежал Зелимхан. Теперь от соперников к нему будет в разы повышенное внимание. Справится ли?Пока не набрал хороших кондиций, хотя прибавляет от матча к матчу. Но от Резиуана ждут проходов по флангу, что еще не получается. В игре против "Туна" Мирзов 4 раза включал свой дриблинг, и только в 2 моментах это принесло пользу. Но все равно поучаствовал и в первом голе, и стал автором второй предголевой атаки.Олег Кононов пытается выжать максимум из Жано, но, судя по инстаграму, его роль в команде заключается в другом - поддержании легкой атмосферы, а не исполнении роли главного созидателя. В Швейцарии Жано снова не показал ничего особенного. Да, голевая передача на Бакаева будет записана на его счет, но там все сделал Зелимхан. На второй тайм вообще как будто не выходил.Справился со шквалом критики в свой адрес после удаления в матче с "Динамо". Красная карточка не выбила настрой аргентинца, и он многое сделал для победы над "Туном". Во-первых, забил. Во-вторых, заставлял швейцарского голкипера торопиться своими бесконечными набегами. В-третьих, цеплялся за мячи мертвой хваткой. Благодаря Понсе, "Спартак" заработал пенальти, который запорол Шюррле. В РПЛ такого форварда Кононову будет не хватать из-за дисквалификации.С его выходом на поле к воротам "Туна" вернулась острота. Сделал 3 передачи под удар, 80% точности в финальной трети поля (а ниже Шюррле не опускался) - показатели мастера. Но такой мастер должен и реализовывать вернейшие моменты. А Шюррле не забил одиннадцатиметровый и едва не подвел команду. Понятно, что ему очень хотелось открыть счет голам за "Спартак", но эта спешка чуть не испортила итог всем.Остается загадкой, за счет чего тренерский штаб держит в заявке Ташаева. За 20 минут Александр совершил потерь больше, чем Аяз Гулиев за весь матч. А его финальный пас за боковую в подарок "Туну" - это шедевр, который сложно даже повторить. Лишь в одном моменте Ташаев проявил себя бойцом, когда после углового помчался прессинговать на чужую половину и почти выгрыз мяч.На оценку наиграть не успел. Но терять парагвайца со всеми его скиллами в защите при таких Рассказове и Айртоне - это выстрел в собственную ногу.Фото: официальный твиттер "Спартака".