Шюррле - красава! Оценки матча "Спартак"-"Тун"

Днем ты герой Youtube-канала Евгения Савина, а вечером разрываешь швейцарский "Тун" в Лиге Европы."Спартак" не перебил швейцарцев по ударам в створ, обе команды набрали по 5 точных выстрелов. И только 1 из них Максименко упустил. И то - его вины в голевом моменте не было ни грамма, ворота расстреливали, когда все защитники на несколько секунд уснули. И с 7-й минуты Максименко был идеален. А 2 роскошных сэйва после выходов один на один - это высший класс. Реабилитация за ошибку в Швейцарии прошла успешно.Весь первый тайм спартаковский ветеран оставался наедине с более быстрым Хефти. И хоть главный тренер "Туна" призывал свою команду атаковать с фланга Айртона, швейцарцы большую часть остроты создали как раз с края Ещенко. Во втором тайме Андрей стал играть намного осторожнее. В атаке замечен не был.Слабый матч в исполнении француза. Резкие выбросы на соперника, которые один за другим терпели неудачи; позиционные провалы, приводившие к выходам один на один Раппа с Максименко. То ли устал Жиго, то ли вышел с заносчивостью по отношению к "Туну". Швейцарцы в первом тайме "повозили" француза прилично. 2 отбора за 90 минут для центрального защитника - маловато.Вину за опасности у своих ворот должен разделить пополам с Жиго. Капитан "Спартака" иногда оказывался в полупозициях, из которых просто смотрел продолжение эпизодов. Но нервных и откровенно слабых единоборств, как у Жиго, Джикия не допускал. А во втором тайме, если не считать выхода один на один, сыграл надежно.Несмотря на то, что "Спартак" сыгрывается, новички себя демонстрируют с хорошей стороны, Айртон остается резервным способом доставки мяча к чужой штрафной. Особенно, когда все валится, как в первом тайме матча с "Туном". Бразилец несколько раз классно тащил мяч к владениям швейцарцев. Правда, там уже созидательные мысли заканчивались. В обороне Айртон тоже не был безупречен, как в матче с "Ахматом".Когда эмоции напрочь выносят все мысли из головы. Гулиев с мячом - это загадка не только для соперника, но и для самого Аяза. Да, у него роль чистильщика опорной зоны. Да, у этой позиции желтые карточки - стандартное обстоятельство. Но не когда ты сам себе придумываешь горчичник и в концовке встречи убираешь ноги в единоборствах. Гулиев зачем-то полез на 2 защитников, потерял, сфолил на предупреждение. Найти логичное объяснение этому эпизоду невозможно.Начал первую голевую атаку "Спартака". Был почти безукоризнен в отборах (всего 7, 86% успешности), хорош в обводках (5 из 5 удачных дриблинга). Без качественной поддержки Гулиева Зобнин иногда терялся, выполняя за партнера черновую работу. Хочется видеть от Романа больше активности у чужой штрафной.Из 9 попыток обводок у Мирзова только 56 удачных. Видимо, успешными посчитались все, которые были в голевой атаке. В остальных моментах Мирзов ассоциировался с потерей мяча. В первом тайме встреча Мирзова с мячом означала одно - сейчас будет атака "Туна". 20% выигранных единоборств в обороне, 38% - в атаке. Кроме голевой передачи, Мирзов не запомнился ничем. Фишки, которые работали в "Арсенале", тут пока не действуют.Голевая серия Зелимхана закончилась. Все-таки аккумулятор у Бакаева не вечный и требует подзарядки. В матче против "Туна" у Бакаева только 1 удар по воротам. Зато передач под удар Зелимхан накопил аж 4 штуки. Больше играл на партнеров, даже когда надо было действовать самому.Лучший игрок матча. Поучаствовал в 2 голах "Спартака". В первом моменте голкипер "Туна" не справился с его ударом, а Понсе выиграл добивание. Во втором - идеально подстроился под поперечную передачу Мирзова. Были у Шюррле и еще шансы, которые он сам себе создавал и творил для партнеров. Весь матч подсказывал партнерам, как вести игру. Шюррле - это капитан "Спартака" на чужой половине поля, куда Джикия не может докричаться. За 4 матча чемпион мира влюбил в себя спартаковских болельщиков, самых капризных в российском футболе.Нападающий момента. Спартаковец Александр Ширко с аргентинским паспортом. Забил после отскока, похожим образом отличился и в Швейцарии. И ведь в остальном себя сильно не проявил, но стоило защитникам "Туна" потерять на секунду концентрацию, Понсе оказался тун как тун.Никак нельзя "Спартаку" расставаться с Мельгарехо. Лоренсо - это главный универсал красно-белых. Он может закрыть любую позицию. И пока Мирзова колбасит, а Ташаев боится собственного отражения, Мельгарехо обязан быть в команде. Но моменты, особенно 200-процентные, Лоренсо надо реализовывать.Снова не забил, хотя Шюррле сделал за него все, вот только не ударил немец. В одной из атак Жано сбил Мелкадзе передачей в спину.