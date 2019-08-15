Эсекьель Понсе: во втором тайме доказали, что умеем играть и делать результат (видео)

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от волевой победы над «Туном» (2:1) в матче квалификации Лиги Европы.

Фото: ФК "Спартак"

– Результатом доволен. К сожалению, не смогли начать игру как следует, понадобилось время для раскачки. Тем не менее, волевая победа, нельзя не радоваться. Очень рад такой отличной поддержке болельщиков.– Тренер сказал, что во втором тайме нужно играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и выигрывать, что мы и сделали.– Шаг за шагом мы идём к тому, что от нас хочет видеть тренер и что мы сами хотим от себя. Прекрасно понимаем, зачем мы здесь собрались и какие задачи перед нами стоят. Сегодня мы доказали, что умеем играть и делать результат во втором тайме. Волевая победа – это начало пути, всё ещё впереди.– В нашем плотном графике нужны все футболисты, два новичка прекрасно показали себя в предыдущем матче и их сейчас не хватает.– Решения не обсуждаю. Не сказать, что им доволен, но нужно его уважать, – цитирует Понсе корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.