– Результатом доволен. К сожалению, не смогли начать игру как следует, понадобилось время для раскачки. Тем не менее, волевая победа, нельзя не радоваться. Очень рад такой отличной поддержке болельщиков.
– Почему у «Спартака» получилось два таких разных тайма, что сказал тренер в перерыве?
– Тренер сказал, что во втором тайме нужно играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и выигрывать, что мы и сделали.
– Насколько «Спартак» близок к игре, которую хочет видеть тренер, или это только начало большого пути?
– Шаг за шагом мы идём к тому, что от нас хочет видеть тренер и что мы сами хотим от себя. Прекрасно понимаем, зачем мы здесь собрались и какие задачи перед нами стоят. Сегодня мы доказали, что умеем играть и делать результат во втором тайме. Волевая победа – это начало пути, всё ещё впереди.
– Насколько в Лиге Европы не хватает Тиля и Ларссона?
– В нашем плотном графике нужны все футболисты, два новичка прекрасно показали себя в предыдущем матче и их сейчас не хватает.
– Как относитесь к своей 3-матчевой дисквалификации?
– Решения не обсуждаю. Не сказать, что им доволен, но нужно его уважать, – цитирует Понсе корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Эсекьель Понсе: во втором тайме доказали, что умеем играть и делать результат (видео)
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от волевой победы над «Туном» (2:1) в матче квалификации Лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"
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