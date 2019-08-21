В пресс-службе "Браги" рассказали, что клуб не занимается переговорами с российским телевидением по поводу трансляции встречи 4-го отборочного раунда Лиги Европы со "Спартаком".
— Мы не владеем правами на игру, соответственно не знаем, покажут ли ее в России, — пояснили в пресс-службе. — Правами владеет телевизионная компания Sport TV. Именно она ведет переговоры.
— Выездной матч "Краснодара" с "Порту" не был показан в России. Зрители опасаются, что-то же самое будет и сейчас.
— Тогда все решал "Порту". Сейчас совсем другая ситуация. Думаю, сейчас решить вопрос будет легче.
"СЭ"
"Брага": мы не владеем правами на трансляцию игры со "Спартаком"
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте