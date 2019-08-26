Итальянский рефери Давиде Масса назначен главным арбитром ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой", сообщает пресс-служба красно-белых.
Помогать ему будут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа.
Ранее Масса на матчах "Спартака" не работал.
Игра "Спартак" - "Брага" состоится 29 августа. Начало — в 20:15 по московскому времени.
Итальянская бригада арбитров рассудит "Спартак" и "Брагу"
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