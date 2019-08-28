Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со "Спартаком".
— Перед матчем вы напомните игрокам, что они выиграли первый матч или, напротив, попросите забыть об этом?
— Матч начинается со счета 0:0. Это новый матч, и надо подходить к нему так. Нужно быть собранными к новому матчу на новом стадионе.
— Считаете ли вы, что "Браге" необходимо забить или же важно удержать победный счет?
— Мы уже забили, да, но наша цель всегда такова — поразить ворота соперника. Завтра будет точно такая же задача.
— На протяжении последних матчей "Брага" играет хорошо. Насколько это важно?
— Да, это хороший индикатор, но опираться на предыдущие игры нельзя. Как я уже говорил, каждый матч — это новая страница.
Sport24
Са Пинту: матч со "Спартаком" начнется со счета 0:0. Опираться на предыдущие игры нельзя
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