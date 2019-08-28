Са Пинту: матч со "Спартаком" начнется со счета 0:0. Опираться на предыдущие игры нельзя

Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со "Спартаком".— Матч начинается со счета 0:0. Это новый матч, и надо подходить к нему так. Нужно быть собранными к новому матчу на новом стадионе.— Мы уже забили, да, но наша цель всегда такова — поразить ворота соперника. Завтра будет точно такая же задача.— Да, это хороший индикатор, но опираться на предыдущие игры нельзя. Как я уже говорил, каждый матч — это новая страница.