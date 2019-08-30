Ловчев раскритиковал Губерниева, Генича и Черданцева, прямо в эфире назвав дилетантами

Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев в эфире телеканала "Матч ТВ" раскритиковал Дмитрия Губерниева, Константина Генича и Георгия Черданцева, которые принимали участие в качестве ведущих и гостей в программе, посвященной разбору вылета "Спартака" из Лиги Европы.

фото: "Советский спорт"

"Все до единого до игры говорили: "Первый пропустят — три не забьют". Об этом же разговор был. Как мне трудно с дилетантами, ребята. Кого назвал дилетантами? Всех вас. Если вратарь при счёте 0:0 пропускает гол, то всё, он убивает "Спартак", — сказал Ловчев.