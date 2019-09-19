Три пропущенных за 7 минут в исполнении ЦСКА. Как же хочется процитировать Григоряна!

После катастрофического провала «Краснодара» садиться за ЦСКА было просто страшно. Конечно, «Лудогорец» не «Базель», но и беды москвичей не идут ни в какое сравнение с кадровыми сложностями «быков».
Гогуа не сыграет против «Лудогорца», Шарлия под вопросом. Проклятие не отпускает ЦСКА
Гончаренко потерял целый ряд игроков на осеннем отрезке. К старту в Лиге Европы вернулся травмировавшийся в Туле Бийол, но не смог сыграть Шарлия, насчёт которого были сомнения – поэтому за красно-синих дебютировал семнадцатилетний центральный защитник Вадим Карпов.
После оптимистичного начала в виде потенциально опасного штрафного, заработанного Нисимурой (Чалов остался отдыхать), и высокого прессинга от ЦСКА последовало неожиданное: просчёт от Магнуссона, который вроде как должен быть самым надёжным среди молодых и неопытных Карпова и Дивеева.
Игрок «Лудогорца» Лукоки о таких раскладах, видимо, не слышал, поэтому крутанул исландского защитника и ушёл от него, как от стоячего. Повезло, что последовавший удар пришёлся в штангу.
Правда, сразу же вернулся ЦСКА здорового человека. В исполнении напирающих москвичей состоялся опаснейший угловой (не сориентировался Дивеев), а после этого ещё один стандарт – и здесь Игорь сыграл максимально здорово. Вот такой дебют в еврокубках получился для него.
? Никола Влашич подаёт, а Игорь Дивеев забивает гол в дебютном для себя еврокубковом матче!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2019
? Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/QbVAsFS2Ho
Это был уже второй мяч молодого защитника за последнее время. За молодёжную сборную России он забил победный в стартовой игре квалификации Евро – в ворота Сербии.
После забитого гола наступили тёмные времена. Было, конечно, понятно, что с такой комплектацией обороны без проблем обойтись не получится, но их моментально возникло слишком много. ЦСКА не мог выйти из своей штрафной на протяжении пятнадцати минут, а Игорь Акинфеев творил настоящие чудеса.
«Лудогорец» действовал максимально просто, как будто у хозяев работала одна кнопка – они старались по максимуму использовать навесы и редко прибегали к другому способу выйти на ударную позицию. Растягивать оборону – при учёте, что красно-синие играли в три центральных – у болгар получалось, увы, замечательно.
ЦСКА устоял в первом тайме. Но обманываться не было смысла: если бы не Акинфеев, москвичи не просто бы не вели в счёте, они бы проигрывали. Опорную зону красно-синих болгары проходили очень легко.
Устоять команде Гончаренко, кстати, активно помогал не только капитан, но и болельщики. «Армейцам» на этом выезде «помогали» фанаты софийского ЦСКА. Гостевая грядка перекрывала хозяев вчистую.
София, Москва — это ЦСКА pic.twitter.com/uzwljNnguD— Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) September 19, 2019
Но во втором тайме работать это почему-то перестало...
Сначала после неудачного отскока мяч попал к Вандерсону - и от него проскользнул сквозь складывающегося Акинфеева.
И пошёл настоящий кошмар.
В течение семи минут второго тайма ЦСКА пропустил ещё дважды. Гончаренко решил, что нужно отыгрываться и выпустил на поле Чалова, Ахметова, а ещё позднее Сантоса. Москвичи вроде бы исправили ситуацию, создали три неплохих момента и должны были возвращаться в игру, но всё разбазарили - не воспользовались даже откровенным подарком от вратаря соперника. Реально игру усилил только Ахметов (и он в итоге расклеился), а вот у Чалова войти в такой матч не особо получилось.
А дальше «Лудогорец» послал два контрольных в голову. Отвратительная игра Магнуссона и всей опорной зоны (болгары проходили центр вообще без сопротивления!) гарантировала ошеломительные 1:5. Первый тайм складывался, конечно, не очень, но кто мог предположить такое?
К Гончаренко масса вопросов. «Лудогорец» это ведь и совсем не «Базель». Понятное дело, что у красно-синих кадровые проблемы, но так сливаться по ходу встречи - настоящий позор.
И вдвойне тошно из-за того, что это произошло сразу после «Краснодара». 10 пропущенных голов за вечер - и только один забитый.
Как в такой ситуации не процитировать гения?
Причём по-крупному...
Лига Европы
«Лудогорец» - «ЦСКА»
5:1
«Лудогорец» - «ЦСКА»
5:1
Голы: Вандерсон, 48, Лукоки, 50, Кешерю, 52, 68, 73 (пен). - Дивеев, 11.
"Лудогорец": Ренан, Форстер, Григоре, Недялков, Сисиньо, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Анисе, Вандерсон, Кешерю (Битон, 86), Лукоки (Жоржиньо, 84).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Сантос, 71), Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол (Чалов, 53), Нисимура (Ахметов, 54).
Предупреждения: Карпов, 61, Акинфеев, 72, Сисиньо, 85.