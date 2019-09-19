Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев выступил на пресс-конференции после разгромного поражения от швейцарского "Базеля" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
"Краснодар" пропустил в гостях пять безответных мячей, потерпев свое самое крупное поражение в еврокубках.
"Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя", — цитирует Матвеева ТАСС.
Сергей Матвеев: вина лежит на тренерах "Краснодара", так стартовать в Лиге Европы нельзя
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