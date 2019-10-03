"Вулверхэмптон" победил в основной сетке еврокубка. Такого не случалось почти 40 лет

"Вулверхэмптон" добыл выездную победу над "Бешикташем" во 2-м туре Лиги Европы.Встреча состоялась на "Водафон Арене" в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу "волков". Единственный и победный гол на 4-й компенсированной минуте забил защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли.Отметим, что английская команда выиграла в основной сетке еврокубка впервые за 39 лет. В последний раз "волки" побеждали в евротурнире в октябре 1980 года, когда в домашнем матче 1/32 Кубка УЕФА победили "ПСВ" (1:0).