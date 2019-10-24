Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем", а также рассказал о дальнейших шансах в еврокубке.
"Шансов, конечно, маловато. Естественно, что ЦСКА будет стараться победить. Но, я думаю, все-таки шансов мало. Не хочется гадать, потому что состава еще не видел, может, они кому-то дадут отдохнуть. Мне кажется, они будут жертвовать Лигой Европы в конечном итоге. Может, эту игру и выиграют, но шансы на выход из группы очень малы.
Упор будет на чемпионат страны или, может быть, Кубок, но не на Лигу Европы. Сейчас в ЦСКА не тот состав, который будет бороться на два-три фронта. Очень много травмированных, очень много, скажем так, ситуаций, которые складываются против ЦСКА. Что будет зимой, будут ли усиления или не будут усиливаться, надо будет дальше смотреть. Поэтому, я думаю, сегодня дадут отдохнуть кому-то из основных игроков.
У игроков и опыта нет. Усиление должно быть. Когда команда усиливается — взять тот же "Зенит" или "Локомотив", — сразу чувствуется, что команда прибавляет. А ЦСКА, к сожалению, пока нет. Находится на своем пути развития. Скажем так, сейчас армейцы неконкурентоспособны. Но это на данном этапе. Что будет зимой, будут ли усиления или что-то еще такое, надо будет тогда рассматривать", - цитирует Масалитина Sport24.ru.
Масалитин: ЦСКА на пути развития, игроки неконкурентоспособны
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