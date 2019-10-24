Какая ещё борьба с Португалией? ЦСКА позорится даже в Лиге Европы!

Ход вещей нужно было менять, потому что поражение или даже ничья лишали ЦСКА реальных шансов на плей-офф и
Когда стартовая нервозность улеглась, ЦСКА сподобился на удар в створ. Ответственность на себя взял тот же Иван Обляков (критикуемый полузащитник молодёжной сборной начинал очень мощно; он же отдал под удар в штангу Ахметову). После этого момента защитники венгерской команды растерялись при угловом и Магнуссон мог открывать счёт, но обрабатывал он слишком неловко.
Отвечая, гости провели несколько бодрых контратак. Нген и Боли наслаждались тем, что у ЦСКА нет опорной зоны, охотно разбегались, но даже центральный форвард тянулся к левому краю: потому что Марио не успевал возвращаться от чужой лицевой, а страховал правого защитника совсем зелёный Карпов. Последний, кстати, держался очень достойно.
Когда на экваторе тайма игра совсем успокоилась, Влашич решил потревожить всех соседей болельщиков ЦСКА зычным матерным криком. Чалов и Сигурдссон расчертили роскошную комбинацию (это был первый случай, когда получилось нечто подобное, потому что удалось поймать раскрытый «Ференцварош»), а Никола из убойного положения поразил рекламный стенд.
Хорват достаточно быстро сообразил, что он наделал, и уже на последних минутах тайма вернул должок - сам прошёл двух соперников и выкатил десерт на ход Сигурдссону. Увы, исландец сплоховал не лучше Влашича: удар получился по центру, так что вратарь справился относительно легко. Два железных момента и штанга за первый тайм.
Как-то не верилось, что ЦСКА просто возьмёт и на этот раз - после всех претензий и разговоров на эту тему - не вернётся из раздевалки. Но против венгров произошло точно так же, как и в ряде прежних матчей в исполнении красно-синих.
Хозяйской команды на поле не было около пятнадцати минут. Не сказать, что дерзкий соперник с труднопроизносимым названием обложил москвичей, но существенный отрезок матча ЦСКА стоял на своей половине и ждал. Чего именно - нужно, наверное, спрашивать у самих футболистов.
Возмущался даже Макгрегор, очевидно, искавший на стадионе Хабиба после этой фотографии.
Реанимировал партнёров вечно неравнодушный (слезы после «Ростова», пламенная речь когда вручали приз по итогам «Уфы») Никола Влашич. Он изящно закинул на Сигурдссона, после чего ЦСКА как-то задвигался, а потом дважды пробил сам. К сожалению, потащил венгерский вратарь Дибус.
Подвиги Влашича воодушевили и Облякова, который поутих после зверского начала. Иван, сместившийся налево послу ухода Кучаева, сделал роскошный пас на Фёдора Чалова, но форвард промахнулся, а ЦСКА упустил очередную возможность.
Вышедший на замену Лукас Сантос вновь показал, как «здорово» он умеет бить, но это не имело никакого значения, потому что Марио находился в положении вне игры. Удар Бистровича пришёлся в защитника. А дальше...
А дальше было всё как положено в случае с этим ЦСКА. Пропущенный гол - и третье поражение подряд в Лиге Европы. Комментировать действия обороны, наверное, нет особого смысла. Можно только наслаждаться.
Такой результат - просто ужас для ЦСКА. Понятное дело, что состав у Гончаренко молодой, неопытный, да и вообще не самый лучший - но и в соперниках «Ференцварош». Даже «Спартак», занявший историческое последнее место в группе ЛЕ в прошлом году, шёл лучше: там были хотя бы ничьи.
Раньше хейтеры смеялись над серией Акинфеева в Лиге чемпионов. Такими темпами легенда российского футбола оформит ещё одну, но уже в другом турнире.
Фото: РИА, ПФК ЦСКА, Матч ТВ