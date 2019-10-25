Мёнхенгладбахская "Боруссия" потроллила Смоллинга из-за пенальти в Лиге Европы

Пресс-служба "Боруссии" Мёнхенгладбах подшутила над защитником "Ромы" Крисом Смоллингом после матча команд в 3-м туре Лиги Европы.Встреча завершилась со счётом 1:1, немецкий клуб отыгрался в компенсированное время, забив с пенальти. 11-метровый был назначен за игру рукой Смоллинга, решение арбитров вызвало недовольство римлян, которые посчитали, что мяч попал в лицо английскому защитнику."Слишком рано?" — написала пресс-служба "Боруссии", выложив картинку с человеком, у которого вместо головы рука.После матча представители "Ромы" сообщили, что главный арбитр принёс им извинения и подтвердил, что пенальти был назначен ошибочно."Рома" возглавляет турнирную таблицу группы J (5). По 4 очка набрали "Истанбул Башакшехир" и "Вольфсберг", 2 очка — у "Боруссии".