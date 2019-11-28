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Сантос: ЦСКА лучше не говорить о реванше с "Лудогорцем", но держать его в уме

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца". Матч ЦСКА — "Лудогорец" состоится 28 ноября на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:55 по московскому времени.

"Лучше не говорить о реванше (ЦСКА был разбит соперником в Болгарии со счетом 5:1), но держать его в уме. Нужно реализовать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать.

Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще — этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы", — цитирует Сантоса пресс-служба ЦСКА.


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Теги: Сантос ЦСКА Лудогорец Лига Европы
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